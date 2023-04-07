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«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يكمل «مربع الذهب» في كأس منصور بن زايد

«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يكمل «مربع الذهب» في كأس منصور بن زايد
8 ابريل 2023 02:07

مصطفى الديب (أبوظبي)

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أكمل فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية عقد المربع الذهبي لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم، بعد فوزه في مواجهات الملحق التي أقيمت على أرضية ملعب فندق قصر الإمارات ماندرين أورينتال بالعاصمة أبوظبي.
وفاز الأرشيف والمكتبة الوطنية في مباراته الأولى بالملحق المؤهل إلى نصف النهائي على هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بثلاثية عن طريق محمد فاروق «هدفين» ومهند سالم العنزي، وفي اللقاء الثاني تجاوز دائرة القضاء نادي سيتي جولف بثنائية ياسر عبدالقادر ومحمد فتحي، ليضرب موعداً مع الأرشيف والمكتبة الوطنية في المباراة الأخيرة المؤهلة إلى «المربع الذهبي».
وتمكن فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية من حسم المواجهة أمام دائرة القضاء بهدفين مقابل هدف، رغم أن دائرة القضاء تقدم في المباراة عن طريق سلطان عبدالوهاب، لكن مهند العنزي أدرك التعادل للأرشيف والمكتبة الوطنية بتسديدة قوية، قبل أن يضيف زميله محمد فاروق الهدف الثاني الذي قاد الفريق إلى نصف النهائي.
تتواصل منافسات النسخة العاشرة للبطولة غداً، بإقامة مباراتي نصف النهائي، الأولى تجمع مدارس الإمارات الوطنية أمام مكتب البعثات الدراسية في الساعة العاشرة مساءً، ويتطلع خلالها فريق مدارس الإمارات الوطنية إلى بلوغ النهائي والحفاظ على لقبه، فيما يطمح مكتب البعثات الدراسية وصيف النسخة الماضية إلى الفوز ومحاولة الظفر بالكأس.
وفي الساعة الحادية عشرة مساءً، تنطلق المواجهة الثانية، حيث يلاقي مكتب الأمين العام فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية، في مباراة تضم مجموعة من اللاعبين المتميزين في صفوف الفريقين، ومن المتوقع أن تكون مباراة قوية من الجانبين، خاصة أن كليهما من الفرق المرشحة للفوز بالنسخة العاشرة.
تجدر الإشارة إلى تأهل مدارس الإمارات الوطنية ومكتب البعثات الدراسية ومكتب الأمين العام إلى نصف النهائي، بعدما نجحوا في تصدر المجموعات الثلاث التي ضمت 4 فرق في كل مجموعة، فيما تأهل الأرشيف والمكتبة الوطنية عن طريق الملحق الذي ضم معه ثلاثة فرق.
وتقام مباريات البطولة على ملعب فندق قصر الإمارات ماندرين أورينتال، وتشهد فعاليات مصاحبة متمثلة في منطقة خاصة للمشجعين «فان زون» بالتعاون مع رابطة المحترفين، لتوفير أجواء اجتماعية بين المشاركين والحضور والعائلات والاستمتاع بالفعاليات والأنشطة الرياضية، وتختتم منافسات النسخة العاشرة مساء الثلاثاء المقبل بإقامة المباراة النهائية، فيما تقام الاثنين مباراة تحديد المركز الثالث.

كأس منصور بن زايد
كأس منصور بن زايد لكرة القدم
الإمارات
أبوظبي
الأرشيف والمكتبة الوطنية
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