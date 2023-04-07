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70 لاعباً في افتتاح بطولة البادل لموظفي حكومة الشارقة

70 لاعباً في افتتاح بطولة البادل لموظفي حكومة الشارقة
8 ابريل 2023 02:07

الشارقة (الاتحاد)

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انطلقت فعاليات النسخة الأولى لبادل التنس للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية بالشارقة التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي ضباط الشرطة وإشراف مجلس الشارقة، بمشاركة 15 فريقاً يمثلون المؤسسات الحكومية بالشارقة.
يشارك في البطولة الأولى 70 لاعباً يمثلون 15 دائرة وهيئة ومؤسسة حكومية بالشارقة، وهي دائرة الأشغال العامة، وهيئة الطرق والمواصلات، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، والمنطقة الحرة لمطار الشارقة، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، والقيادة العامة للحرس الأميري، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وهيئة شؤون الضواحي والقرى، والدفاع المدني بالشارقة، ودائرة الموارد البشرية، ودائرة الخدمات الاجتماعية، وهيئة الشارقة للتطوير والاستثمار، ومجلس الشارقة الرياضي.
شهد افتتاح البطولة اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، والدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، والمستشار حميد علي العبار نائب رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي الشارقة، وعبد الرحمن الهامور عضو اللجنة التنفيذية رئيس اللجنة الرياضية، وأسامة يوسف الدوخي عضو اللجنة التنفيذية رئيس اللجنة الإعلامية، وأحمد سالم حمد المظلوم أمين السر العام لنادي موظفي الشارقة، وممثلو الجهات الحكومية المشاركة في البطولة.
وثمن اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة جهود اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة في تنظيم مثل هذه البطولة، وما تحققه من نجاح كبير بمشاركة هذا العدد من الفرق، مشيراً إلى أن نادي موظفي حكومة الشارقة يعتبر وجهة حضارية لـ«الإمارة الباسمة»، لما له من أهداف راقية بنشر الرياضة بجميع القطاعات في المجتمع.

البادل تنس
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