الإمارات تشارك في «ملتقى ألعاب القوى» في تركيا

أنطاليا (وام)

أعلن فهد عبدالله بن جمعة نائب رئيس اتحاد ألعاب القوى مشاركة المنتخب الوطني في الملتقى الدولي لألعاب القوى بتركيا السبت المقبل بفئتي الناشئين والرجال، إلى جانب منتخبات تركيا والبحرين والبرتغال وتونس والجزائر وجورجيا وأذربيجان.

وأكد حرص مجلس إدارة الاتحاد برئاسة اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، على تبني أفضل الممارسات للارتقاء بالمستوى الفني للمنتخبات الوطنية، لتحقيق النتائج المنشودة في المحافل الخارجية.

ونوه إلى أهمية المعسكر، قبل المشاركة في بطولة آسيا للناشئين المقرر إقامتها في طشقند بأوزبكستان، من 24 أبريل الحالي إلى الأول من مايو المقبل، وبطولة غرب آسيا لألعاب القوى في الأسبوع الأخير من أبريل.

أضاف: «ثقتنا كبيرة بلاعبي منتخب ألعاب القوى، ونحرص على تعزيز منظومة العمل وتنفيذ البرامج الداعمة للتطور، وبحث أفضل الممارسات مع الأندية لتعزيز استراتيجية الاتحاد الرامية لضمان تطور اللعبة، وانتشارها واكتشاف المواهب، وتعزيز القدرات الخاصة باللاعبين واللاعبات، ولمسنا الرغبة القوية من الجميع في العمل معاً لأجل استدامة البرامج للوصول إلى المنجزات الوطنية والأهداف المرجوة».

وحول التدريبات الحالية في المعسكر قال: «لدينا 13 لاعباً من مختلف الفئات، وبوجود الطواقم الفنية في المعسكر، فإن هناك برامج متكاملة تسهم في تعزيز مستوى الجاهزية، لإعداد أبطال المستقبل في «أم الألعاب»، وصقل مهاراتهم وإكسابهم الخبرة ضمن خطة ورؤية لجنة المنتخبات، ونتطلع بكل تأكيد إلى المستقبل من خلال العناصر الواعدة والمتميزة من مختلف الأندية».