السبت 8 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الإمارات تشارك في «ملتقى ألعاب القوى» في تركيا

الإمارات تشارك في «ملتقى ألعاب القوى» في تركيا
8 ابريل 2023 02:07

أنطاليا (وام)

أخبار ذات صلة
اتفاق تركي روسي على ضرورة إزالة عقبات تصدير الأسمدة
محمد بن زايد: الصحة في قمة أولوياتنا

أعلن فهد عبدالله بن جمعة نائب رئيس اتحاد ألعاب القوى مشاركة المنتخب الوطني في الملتقى الدولي لألعاب القوى بتركيا السبت المقبل بفئتي الناشئين والرجال، إلى جانب منتخبات تركيا والبحرين والبرتغال وتونس والجزائر وجورجيا وأذربيجان.
وأكد حرص مجلس إدارة الاتحاد برئاسة اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، على تبني أفضل الممارسات للارتقاء بالمستوى الفني للمنتخبات الوطنية، لتحقيق النتائج المنشودة في المحافل الخارجية.
ونوه إلى أهمية المعسكر، قبل المشاركة في بطولة آسيا للناشئين المقرر إقامتها في طشقند بأوزبكستان، من 24 أبريل الحالي إلى الأول من مايو المقبل، وبطولة غرب آسيا لألعاب القوى في الأسبوع الأخير من أبريل.
أضاف: «ثقتنا كبيرة بلاعبي منتخب ألعاب القوى، ونحرص على تعزيز منظومة العمل وتنفيذ البرامج الداعمة للتطور، وبحث أفضل الممارسات مع الأندية لتعزيز استراتيجية الاتحاد الرامية لضمان تطور اللعبة، وانتشارها واكتشاف المواهب، وتعزيز القدرات الخاصة باللاعبين واللاعبات، ولمسنا الرغبة القوية من الجميع في العمل معاً لأجل استدامة البرامج للوصول إلى المنجزات الوطنية والأهداف المرجوة».
وحول التدريبات الحالية في المعسكر قال: «لدينا 13 لاعباً من مختلف الفئات، وبوجود الطواقم الفنية في المعسكر، فإن هناك برامج متكاملة تسهم في تعزيز مستوى الجاهزية، لإعداد أبطال المستقبل في «أم الألعاب»، وصقل مهاراتهم وإكسابهم الخبرة ضمن خطة ورؤية لجنة المنتخبات، ونتطلع بكل تأكيد إلى المستقبل من خلال العناصر الواعدة والمتميزة من مختلف الأندية».

ألعاب القوى
الإمارات
تركيا
اتحاد ألعاب القوى
منتخب ألعاب القوى
آخر الأخبار
فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة في محيط المسجد الأقصى المبارك (أ ف ب)
عربي ودولي
هدوء على حدود إسرائيل مع لبنان وغزة
اليوم 02:13
سفينة «صافر»
عربي ودولي
الأمم المتحدة تبدأ عملية إنقاذ الناقلة «صافر»
اليوم 02:13
العراق.. المحكمة الاتحادية تتلقى أول طعن بقانون الانتخابات
عربي ودولي
العراق.. المحكمة الاتحادية تتلقى أول طعن بقانون الانتخابات
اليوم 02:13
سفن تنتظر التفتيش بموجب مبادرة حبوب البحر الأسود في إسطنبول (رويترز)
عربي ودولي
اتفاق تركي روسي على ضرورة إزالة عقبات تصدير الأسمدة
اليوم 02:12
لبنانيون ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية في بيروت (رويترز)
عربي ودولي
تسارع التحقيق الفرنسي في أموال حاكم مصرف لبنان
اليوم 02:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©