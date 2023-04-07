«العيار الثقيل» شعار نصف نهائي «طائرة ند الشبا»

دبي (الاتحاد)

يشهد نصف نهائي الكرة الطائرة، ضمن النسخة العاشرة من دورة ند الشبا، مواجهتين من «العيار الثقيل» حيث يلتقي «الإمبراطور» مع «الجوارح»، و«زعبيل» مع «فهود زعبيل».

وضمنت الفرق الأربعة المشاركة في النسخة المقبلة، بعدما قررت اللجنة المنظمة منح أصحاب المراكز الأربعة الأولى بطاقة مشاركة تلقائية في نسخة العام المقبل.

وأسفرت الجولة الأخيرة بالمجموعة الثانية عن فوز «الحبتور للسيارات» على الخالدية بثلاثة أشواط، و«زعبيل» على «الجوارح»، بالنتيجة نفسها، وانتزع «زعبيل» صدارة المجموعة بـ 7 نقاط، وتراجع «الجوارح» إلى المركز الثاني «6 نقاط»، بفارق الأهداف عن «الحبتور للسيارات»، واحتل «الخالدية» المركز الأخير من دون نقاط.

من ناحية أخرى، تختتم البطولة الدولية للبادل منافساتها الليلة في صالة البادل بالمجمع الرياضي بند الشبا، وفي نصف النهائي، تقابل منتخبنا الوطني مع إيران، ومصر مع قطر.

وتجري اللجنة المنظمة اليوم السحب على سيارة فورد تيريتوري الثالثة المقدمة من شركة الطاير للسيارات راع رئيس للدورة، التي تقدم 6 سيارات فورد حديثة للجمهور.