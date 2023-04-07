السبت 8 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الدفاع المدني والبلدية إلى نهائي صالات «عجمان الحكومية»

الدفاع المدني والبلدية إلى نهائي صالات «عجمان الحكومية»
8 ابريل 2023 02:07

عجمان (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
هدوء على حدود إسرائيل مع لبنان وغزة
الأمم المتحدة تبدأ عملية إنقاذ الناقلة «صافر»

أكد مصرف عجمان جدارته بالفوز على القيادة العامة لشرطة عجمان في المباراة النهائية لفئة الدوائر والمؤسسات الحكومية لمنافسات البادل ضمن فعاليات الدورة الرياضية لحكومة عجمان التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وتنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي.
وعوض مصرف عجمان بهذا الإنجاز خسارته اللقب في العام الماضي في المباراة النهائية حيث حل في المركز الثاني خلف دائرة التنمية السياحية بطل النسخة الأولى.
وأحرز روميرو لقب بطولة البادل تنس فئة المحترفين بفوزه على دريم تيم في مباراة مثيرة وحماسية من الطرفين.
من جانب آخر، يلتقي مساء غد الإدارة العامة للدفاع المدني ودائرة البلدية والتخطيط في المباراة النهائية لبطولة كرة قدم الصالات التي تقام في نسختها الأولى في مركز عجمان الإبداعي، وجاء تأهل الدفاع المدني، بعدما حقق فوزاً باهراً في نصف النهائي على ألتراس جنون 11-3، فيما تأهل دائرة البلدية والتخطيط بفوزه على البحري 3-1.
ويتصدر قائمة هدافي الصالات حتى الآن شادي قنديل محمد من فريق دائرة البلدية والتخطيط برصيد 7 أهداف، يليه راشد عبيد محمد عبيد من الإدارة العامة للدفاع المدني برصيد 5 أهداف، ويتساوى معه كرمبا كرباني من شباب الرقايب.

آخر الأخبار
فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة في محيط المسجد الأقصى المبارك (أ ف ب)
عربي ودولي
هدوء على حدود إسرائيل مع لبنان وغزة
اليوم 02:13
سفينة «صافر»
عربي ودولي
الأمم المتحدة تبدأ عملية إنقاذ الناقلة «صافر»
اليوم 02:13
العراق.. المحكمة الاتحادية تتلقى أول طعن بقانون الانتخابات
عربي ودولي
العراق.. المحكمة الاتحادية تتلقى أول طعن بقانون الانتخابات
اليوم 02:13
سفن تنتظر التفتيش بموجب مبادرة حبوب البحر الأسود في إسطنبول (رويترز)
عربي ودولي
اتفاق تركي روسي على ضرورة إزالة عقبات تصدير الأسمدة
اليوم 02:12
لبنانيون ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية في بيروت (رويترز)
عربي ودولي
تسارع التحقيق الفرنسي في أموال حاكم مصرف لبنان
اليوم 02:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©