الدفاع المدني والبلدية إلى نهائي صالات «عجمان الحكومية»

عجمان (الاتحاد)

أكد مصرف عجمان جدارته بالفوز على القيادة العامة لشرطة عجمان في المباراة النهائية لفئة الدوائر والمؤسسات الحكومية لمنافسات البادل ضمن فعاليات الدورة الرياضية لحكومة عجمان التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وتنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي.

وعوض مصرف عجمان بهذا الإنجاز خسارته اللقب في العام الماضي في المباراة النهائية حيث حل في المركز الثاني خلف دائرة التنمية السياحية بطل النسخة الأولى.

وأحرز روميرو لقب بطولة البادل تنس فئة المحترفين بفوزه على دريم تيم في مباراة مثيرة وحماسية من الطرفين.

من جانب آخر، يلتقي مساء غد الإدارة العامة للدفاع المدني ودائرة البلدية والتخطيط في المباراة النهائية لبطولة كرة قدم الصالات التي تقام في نسختها الأولى في مركز عجمان الإبداعي، وجاء تأهل الدفاع المدني، بعدما حقق فوزاً باهراً في نصف النهائي على ألتراس جنون 11-3، فيما تأهل دائرة البلدية والتخطيط بفوزه على البحري 3-1.

ويتصدر قائمة هدافي الصالات حتى الآن شادي قنديل محمد من فريق دائرة البلدية والتخطيط برصيد 7 أهداف، يليه راشد عبيد محمد عبيد من الإدارة العامة للدفاع المدني برصيد 5 أهداف، ويتساوى معه كرمبا كرباني من شباب الرقايب.