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«الفاصلة» بين شباب الأهلي والوصل في دوري السلة

«الفاصلة» بين شباب الأهلي والوصل في دوري السلة
8 ابريل 2023 02:06

علي معالي (دبي)

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يلتقي في التاسعة والنصف مساء اليوم شباب الأهلي والوصل، في المباراة الثالثة والفاصلة، ضمن نصف نهائي دوري رجال السلة على صالة شباب الأهلي في دبي، في مباراة تحمل الكثير من التحديات بين الفريقين الكبيرين، بعد أن حقق شباب الفرسان الفوز في مباراة الذهاب، ونجح «الإمبراطور» في  الانتصار بالإياب، ليتم الاحتكام بحسب نظام المسابقة إلى مباراة فاصلة، يتحدد على إثرها الفريق المتأهل لمواجهة النصر الذي صعد بعد الفوز ذهاباً وإياباً على الشارقة.
ويعيش شباب الأهلي في هذه الفترة مرحلة صعبة من المباريات ما بين محلية وخارجية في دوري سوبر غرب آسيا «منطقة الخليج»، حيث يلتقي الفريق كذلك في مباراة ثالثة فاصلة للتأهل إلى نصف النهائي حيث يلتقي الفريق مع النصر السعودي يوم الثلاثاء المقبل في مباراة فاصلة أيضاً.
يعتمد «الفرسان» في مباراته ضد «الإمبراطور» على مجموعة من المواهب والخبرات ما بين لاعبين محليين وأجانب، تحت قيادة المدرب زوران، وفي المقابل فإن المدرب المخضرم عبدالحميد إبراهيم استطاع أن يقود مجموعة من المواهب المميزة في كتيبة «فهود زعبيل» لتقديم موسم استثنائي، واستعادة جزءاً كبيراً من قوة هذا الفريق، وفي حال نجاحه في تحقيق الفوز سوف يضع نصف القدم على بطولة الدوري الغائب عن النادي منذ موسم 2007- 2008.

شباب الأهلي
الوصل
دوري السلة
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