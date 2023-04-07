«نواف» و«ديفينو» يُتوجان بكأسي الوثبة في «سان روسور»

سان روسور (الاتحاد)

تُوج «نواف»، و«ديفينو» أبطالاً لكأسي الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة، اللذين أقيما بالمضمار الرئيس، في سان روسور في بيزا بإيطاليا، بمشاركة 25 خيلاً، وبلغت الجوائز 13200 يورو، برعاية النسخة الخامسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتقام سلسلة سباقات كأس «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وأكد «نواف» لكلوديا دي كابريلا، بإشراف ماكسيميليان ناردوزي، وقيادة مارسيللي جيرمانو، نجوميته المطلقة في الشوط الأول لمسافة 1500 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، بمشاركة 9 خيول على جوائز 6600 يورو.

وتفوق «نواف» الذي يشارك للمرة الأولى في السباقات، بفارق 1.25 طول، عن رفيق إسطبله «الدورا» بقيادة بوسا فريدريك، فيما جاء في المركز الثالث «فريدات العز» للنجيفي ريسنج، بإشراف أندو بوتي، وقيادة ديدي توكو، وسجل البطل 1:38:50 دقيقة.

وبعد تنافس مثير حصد «ديفينو» لجوليانو سانت، بإشراف ليوناردو شيسا، وقيادة ميكول أراس ثمار جهوده، بانتزاع جائزة الشوط الثاني لمسافة 1500 متر، على لقب كأس الوثبة ستاليونز «جائزة مونتيكيو»، بمشاركة 16 خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق، على جوائز 6600 يورو.

وجاء فوز «ديفينو» الحائز على لقب الديربي، بفارق عنق عن «ماكاميرا» لمانويلا ديفارو، بإشراف أندو بوتي، وقيادة أس جيسا، فيما جاء ثالثاً «داليا باي أونجليا» لستيفانو ميتيني، بإشراف نفس المالك، وقيادة أس سولاس، وسجل البطل 1:35:70 دقيقة.

عقب ختام الأشواط قامت أناليزا لاندوتشي، مديرة مضمار سان روسور بتتويج الأبطال الفائزين.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، وشركة فيولا، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.