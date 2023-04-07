«ماسترز البولو» بين «الحبتور» و«بن دري»

دبي (الاتحاد)

يُسدل الستار اليوم على بطولة الماسترز للبولو المقامة في نادي الحبتور للبولو والفروسية، بالمباراة النهائية بين «الحبتور أيه إم» و«بن دري لامار»، في سيناريو مكرر من مباراة «التمهيدي»، والتي تفوق فيها «الحبتور»، ويسبقها مباراة كأس الترضية بين «ذئاب مهرة» و«مونت هيسكث».

وحقق «الحبتور» الذي يضم محمد الحبتور والشيخة عالية آل مكتوم وبالي أوركيوزا ودياز البريدي الفوز على «مونت هيسكث» 6-3.5، وفي المقابل، فاز «بن دري لامار» الذي يضم محمد وراشد بن دري وريان العجاجي وتوماس اريارتي على «ذئاب مهرة» القوي والعنيد 7-5.