«أنامو» يطارد «إنجاز الأسطورة» في «راندويك»

محمد حسن (دبي)

يتطلع «أنامو» نجم جودلفين إلى مواصلة صنع التاريخ، عندما يخوض مشاركته الأخيرة في أستراليا، خلال سباق كوين إليزابيث ستيكس للفئة الأولى لمسافة 2000 متر، اليوم، بمضمار رويال راندويك. ويبحث الجواد الأكثر فوزاً بسباقات الفئة الأولى عن معادلة إنجاز الأسطورة «وينكس» التاريخي المتمثل في حصد 7 انتصارات من الفئة الأولى في موسم واحد.

ويشهد السباق مواجهة ملحمية بين مجموعة رفيعة المستوى تضم ثلاثة خيول دولية هي «دبي أونر» و«بروتاجونست» و«يونيكورن لايون»، وجميعهم يشكلون عقبة كبيرة في وجه «أنامو».

ويخوض «أنامو» سباق كوين إليزابيث على خلفية تحقيقه ثلاثة انتصارات على التوالي هذا الموسم، تتمثل في أبولو ستيكس للفئة الثانية لمسافة 1400 متر، وشيبينج نورتون ستيكس للفئة الأولى لمسافة 1600 متر، وجورج ريدر للفئة الأولى لمسافة 1500 متر في سيدني.

وتضع مشاركة «أنامو» مدرب جودلفين الرئيس في أستراليا جيمس كمنجز، تحت الضغط، بالمشاركة في هذا السباق الصعب، قبل ذهاب الجواد البالغ من العمر 4 سنوات إلى إنجلترا للمنافسة في واحد، أو ربما اثنين من سباقات الفئة الأولى، قبل أن يعتزل السباقات للوقوف فحلاً في دارلي.

ويتولى بطل الفرسان جيمس مكدونالد مجدداً قيادة «أنامو»، كما يمتطي أيضاً خلال الحفل الجواد «آفت كابن» في سباق أروفيلد للفئة الأولى سبرنت المخصص لخيول الثلاث سنوات.