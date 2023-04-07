درويش: التتويج حافز لنشر «محاربي الإمارات» عالمياً

أبوظبي (الاتحاد)

أكد فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة لبطولة «محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة»، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، منظم البطولة، أن حصول «منظمة محاربي الإمارات» على جائزة أفضل منظمة رياضية، في الحفل السنوي لقناة «سكاي نيوز عربية»، يعد دافعاً لتحقيق المزيد من الإنجازات والعمل لتقديم الأفضل.

ونالت «محاربي الإمارات» الجائزة خلال الحفل السنوي للقناة في أبوظبي، وأقيم ضمن «ليلة الأساطير»، بحضور كوكبة من نجوم الرياضة العربية والعالمية.

وأوضح درويش أن الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة تسبق العالم، وهو ما يساعد على التميز وتحقيق الإنجازات في عاصمة المحبة، ولولا أبوظبي لما استطعنا كل ذلك، والإنجاز حدث في وقت صعب على كل العالم، وأنجزنا 25 نسخة عالمية في خضم «كورونا» وكل هذا يُحسب لأبوظبي.

وأضاف: أبوظبي تتربع على قمة العالم في المنشآت الرياضية، وهذا ساعد في بلوغ الإنجازات بالنسبة لنا وأيضاً الأشقاء في الرياضيات الأخرى، والتكريم يزيد المسؤولية علينا، من أجل المزيد من التميز والابتكار والاحتراف والتوسع الجغرافي، ليرى العالم سلسلة «محاربي الإمارات»، والمحافظة على اللقب في الموسم المقبل.

وأضاف أن التتويج بالجائزة يأتي ترجمة للجهود الكبيرة التي بذلتها البطولة برئاسة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للعبة، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، من أجل وصولها إلى العالمية، ونشرها بشكل أوسع في مختلف القارات.

وقال فؤاد درويش: نتعهد بالعمل، حتى تكون النسخ المقبلة من بطولة «محاربي الإمارات» أفضل وأكثر قوة وإثارة من جميع الأبطال المشاركين.

وأضاف: نجاح البطولة بنسخها المختلفة، والتي تقام في أبوظبي يأتي تأكيداً على مكانة العاصمة في استضافة نجوم ألعاب الفنون القتالية المختلطة، ودعمهم بما يتناسب مع الحدث وأهميته، خاصة أنه يحظى بجماهيرية كبيرة.

وقال: كنا الجهة الوحيدة التي نظمت 25 نسخة في بطولاتها الثلاث خلال فترة «كورونا»، رغم التحديات الكبيرة التي واجهناها إلا أن الرغبة في الاستمرار والتميز كان دافعاً لمواصلة العمل في أصعب الظروف.