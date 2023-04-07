«الرابطة الأميركية» ترفض احتجاج مافريكس

نيويورك (أ ف ب)

رفضت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، احتجاج دالاس مافريكس على هزيمته أمام جولدن ستايت ووريرز، لكنها أقرّت بواقع أن حكام المباراة كان بإمكانهم القيام بعمل أفضل.

واعترض مافريكس على نتيجة المباراة، مدعياً أن الحكام فشلوا في تحكيم بشكل صحيح كرة خارج حدود الملعب، قبل قرابة دقيقتين من نهاية الربع الثالث في فوز ووريرز بفارق نقطتين 127-125.

وساد ارتباك بشأن حيازة الكرة، بعد أن دخل دالاس إلى الملعب عقب انتهاء وقت مستقطع، في الجانب الخطأ من الملعب، تاركاً منافسه جولدن ستايت من دون مراقبة لتسجيل سلة ساحقة «دانك».