«دبي» يتمسك بقمة «الهوية والجنسية»

أبوظبي (الاتحاد)

يواصل «دبي» تربعه على قمة «النسخة الثالثة» من بطولة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ لكرة القدم الرمضانية، التي تقام بمقر الهيئة بالعاصمة أبوظبي، بعدما انتزع الفوز في 6 مباريات، ليحصد «العلامة الكاملة» برصيد 18 نقطة. جاء «الإقامة وشؤون الأجانب» في «الوصافة» وله 15 نقطة من الفوز في 5 من 6 لقاءات، وتبعه «الموارد البشرية» وله 9 نقاط، بعدما تعرض للخسارة 3 مرات، ويحتل «من المنافذ» المركز الرابع وله 9 نقاط أيضاً، ويليه فريق أبوظبي «8 نقاط» من الفوز في مباراتين والتعادل والخسارة في مثلهما، و«الجنسية» وله 7 نقاط من فوزين وتعادل و3 خسائر.

ويحتل «الجمارك» المركز السابع «4 نقاط» من فوز وتعادل، و المركز الثامن والأخير من نصيب «المالية والشؤون الإدارية» الذي لم يحصد أي نقطة وخسر المباريات الست حتى الآن.

ويشارك في المنافسات 8 فرق تمثل الإدارات المختلفة بالهيئة على مستوى الدولة، وتهدف البطولة إلى ترسيخ الروح الرياضية، ونشر قيم التواصل والتعاون والتعايش وروح الفريق والتنافس الإيجابي بين الموظفين، في ظل أجواء رمضانية تنشر البهجة والسعادة في بيئة العمل، وتقام المنافسات أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع طوال الشهر الكريم.

وتختتم النسخة الثالثة من البطولة مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب الثاني من ديسمبر بمقر الهيئة بالعاصمة أبوظبي، ومن المنتظر أن يشهد اليوم الختامي حضوراً كبيراً من المسؤولين والجماهير من أسر الفرق للاستمتاع بالفعاليات.