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أنشيلوتي عن تدريب برشلونة: مستحيل.. أقود أفضل فريق في العالم

أنشيلوتي عن تدريب برشلونة: مستحيل.. أقود أفضل فريق في العالم
7 ابريل 2023 21:30

برلين (د ب أ/ ستاتس بيرفورم)
قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، إن تدريب فريق برشلونة ليس خياراً بالنسبة له، وذلك لولائه للريال، والذي وصفه بالنادي الأفضل في العالم.
وفاز أنشيلوتي بلقب الدوري الإسباني ولقبين لدوري أبطال أوروبا مع الفريق خلال فترتين، في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن نهاية مسيرته مع الفريق الإسباني، مع اهتمام من جانب منتخب البرازيل وتشيلسي الإنجليزي بالمدرب البالغ من العمر 63 عاماً. 

ورغم كل التكهنات والأخبار حول الوجهة المقبلة لأنشيلوتي صاحب المسيرة المليئة بالإنجازات، إلا أنه استبعد تدريب الغريم التقليدي لريال مدريد. 

وقال أنشيلوتي للصحفيين في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة فياريال غداً السبت في الدوري الإسباني: "بالنسبة لي تدريب برشلونة مستحيل". وأضاف: "بعد 1272 مباراة كمدرب، لا احتاج إلى إثبات شيء". 

وتابع المدرب الإيطالي: "لا أرغب في تغيير نفسي، يجب عليك احترام تاريخي الشخصي وتاريخ الأندية". 

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وأوضح: "أنا محبوب وأشعر بالأمان هنا لذلك لا يوجد سبب بالنسبة لي للتحول من ريال مدريد إلى برشلونة". 

وكان فريق أنشيلوتي قد اكتسح برشلونة 4 / صفر في إياب الدور قبل النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا في ملعب "كامب نو" أول أمس الأربعاء، وذلك بعد فوز برشلونة 1 / صفر ذهاباً، ليتأهل الريال لمواجهة أوساسونا في النهائي. 

وعلى مستوى بطولة الدوري، يبتعد ريال مدريد بفارق 12 نقطة خلف برشلونة، وتبدو آمالهم في الفوز باللقب شبه منتهية.

برشلونة
ريال مدريد
أنشيلوتي
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