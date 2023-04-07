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جوارديولا: لست في مأمن من الإقالة!

جوارديولا: لست في مأمن من الإقالة!
7 ابريل 2023 21:26

لندن (د ب أ)

أكد الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أنه حتى هو ليس بمأمن من الإقالة، في الوقت الذي أصبحت فيه التطلعات في أندية الدوري الإنجليزي لكرة القدم كبيرة. 

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن 12 مديراً فنياً رحلوا عن مناصبهم في الدوري الممتاز هذا الموسم، مع احتساب قرار جراهام بوتر بمغادرة برايتون إلى تشيلسي، وقال جوارديولا، إن الثقافة في إنجلترا قد تغيرت. 

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وقال جوارديولا: «النتائج مهمة ولكن إذا كانت الخطة تعمل بشكل جيد، في هذا البلد حينما كنت أصغر قليلاً كانت الأندية تحتفظ بالمدربين لفترة أطول، اليوم مع وجود ملاك مختلفين والكثير من الضغط والاستثمار في جانب واحد، أتفهم ذلك». 

وأضاف: «الجميع يعانون من الكثير من الضغوطات، المدرب والإدارة، الجماهير تثق في التغيير لأنهم يرغبون في أن يكونوا أفضل، في بعض الأحيان يحدث ذلك وفي أحيان أخرى لا يحدث، كل المدربين يعرفون أنه إذا لم يحدث ذلك فهم في خطر». 

وبسؤاله عن أنه تجنب الإقالة من خلال معرفة الوقت المناسب الذي سيغادر فيه الفريق، قال جوارديولا: «سأخبرك بسر، نحن نفوز بالمباريات وإذا لم يحدث ذلك ستتم إقالتي، لم يحدث ذلك لي لأننا فزنا بالعديد من المباريات خلال تلك السنوات». ويحتل سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، بفارق ثماني نقاط خلف المتصدر أرسنال.

بيب جوارديولا
مانشستر سيتي
أرسنال
جراهام بوتر
تشيلسي
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