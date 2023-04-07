إريكسن يدعم «يونايتد»

لندن (د ب أ)

كشف ايريك تن هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، عن إمكانية مشاركة كريستيان إريكسن مع الفريق للمرة الأولى منذ شهرين، عبر المباراة المقررة أمام إيفرتون، بينما يستمر غياب لوك شاو بسبب الإصابة.

وكان تن هاج يخشى في البداية غياب إريكسن عن الملاعب حتى نهاية الموسم، إثر تعرضه للإصابة بسبب تدخل قوي من أندي كارول مهاجم ريدينج، في المباراة التي انتهت بفوز مانشستر 3 / 1 في كأس الاتحاد الإنجليزي في نهاية يناير الماضي.

وكرر تن هاج استياءه من التدخل الذي أسفر عن إصابة إريكسن في الكاحل، لكن اللاعب الدنماركي تعافى بشكل أسرع من المتوقع، وسيتواجد ضمن قائمة الفريق في المباراة المقررة أمام إيفرتون مساء السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال تن هاج: "كنت غاضباً للغاية بشأن التدخل. كان تدخلاً سيئاً حقاً وأصفر عن إصابة سيئة." وأضاف:"خشينا أن نفتقد اللاعب طوال الموسم، لكنه عمل بشكل جيد للغاية كما أن الجهاز الطبي قدم عملاً طيباً. لقد سبق الجدول الزمني شيئاً ما، لذلك نحن سعداء للغاية."

وتابع تن هاج في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا": "سيعود بالفعل إلى صفوف الفريق وسيكون متاحاً للمشاركة في المراحل الأخيرة من الموسم، ونحن سعداء للغاية بذلك." وسيعزز إريكسن خيارات تن هاج، لكن غياب زميله لاعب خط الوسط كاسيميرو مستمر، حيث يقضي آخر مباراة من عقوبة الإيقاف لأربع مباريات، كما يغيب لوك شاو بسبب الإصابة.

ولم يتحدث تن هاج عن إصابة شاو، التي تعرض لها خلال المباراة أمام برينتفورد، لكنه أكد غياب المدافع الإنجليزي عن المباراة أمام إيفرتون.