7 توصيات في «مجلس عجمان» للنهوض برياضة المرأة



عجمان (الاتحاد)



خرج المجلس الرياضي الرمضاني للسيدات الذي نظمته دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع اتحاد رياضة المرأة واللجنة الأولمبية الوطنية تحت شعار «رياضة المرأة.. التحديات والطموح»، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من الدورة الرياضية لحكومة عجمان بـ 7 توصيات للنهوض برياضة المرأة.

وشهدت الفعالية حضور راعية المجلس الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، ومشاركة كل من الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، عضو مجلس إدارة اتحاد الطائرة سابقاً، ونورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد رياضة المرأة، والمهندسة عزة بنت سليمان، الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، ونورة الجسمي، رئيسة اتحاد الريشة الطائرة، والدكتورة هدى المطروشي، رئيسة اتحاد الخماسي الحديث، وعفراء بن هندي، عضوة المجلس الوطني الاتحادي وأمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ووفاء الفوره الشامسي، عضو مجلس إدارة اتحاد رياضة المرأة، رئيسة لجنة البرامج النسائية في الدورة الرياضية لحكومة عجمان.

واشتملت التوصيات على ضرورة رجوع الأنشطة الرياضية في أندية الدولة لبعض المراحل السنية التي غابت جراء أزمة كورونا ولم يتم معالجتها حتى الآن، بالإضافة إلى أهمية عودة البطولات والمسابقات المدرسية، التي تعد منجم لاكتشاف المواهب وإتاحة الفرصة للأندية لانتقاء أبطال المستقبل، وكذلك زيادة الدعم الإعلامي لرياضة المرأة، لما له من إسهام كبير في تعزيز الصورة الإيجابية لجهود الرياضة النسائية وجذب الرعاية والوعي الرياضي والترويج لرياضة المرأة بكل فئاتها.

واشتملت التوصيات على تطبيق الاحتراف بالصورة المرجوة، حتى لا تضطر اللاعبات إلى الارتباط بجهات وظيفية لضمان دخل مادي مناسب، الأمر الذي بدوره يتسبب في تناقص طاقاتها ووقتها ويحد من قدراتها على تحقيق غايتها في المجال الرياضي، هذا إلى جانب استمرارية دعم كبار اللاعبات وخاصة عقب الاعتزال تكريماً لمسيرتهن الحافلة بالإنجازات.



وتضمنت التوصيات أيضاً زيادة تمكين المرأة في مجالس الأندية، والتي تعد بالغة الأهمية نظراً لما تمثله المرأة من قوة دافعة للتطور والتقدم انطلاقاً من دورها الجوهري في المجتمع والأسرة، الأمر الذي بدوره يعد سر نجاح مجالس الأندية في طرح أفضل الأفكار من واقع احتياجات المجتمع لجذب جميع الفئات للمشاركة في الأنشطة الرياضية، كما سيكون لهذا مردود إيجابي كبير على دعم صفوف المنتخبات الوطنية، إلى جانب مشاركة بيانات العنصر النسائي في جميع الاتحادات الرياضية مع اتحاد الإمارات لرياضة المرأة لبناء قاعدة بيانات تسمح بدراسة دقيقة للتحديات واستخلاص أفضل الحلول وتتيح وجود مقياس معياري لمؤشرات تطور رياضة المرأة في الدولة.

وقالت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، «نعتز بما قدمه المجلس الرياضي الرمضاني للسيدات 2023 من توصيات مهمة من شأنها النهوض برياضة المرأة، والدورة الرياضية خلقت حوار مؤسسي واسع النطاق لتطوير منظومة العمل الرياضي النسائي، والخروج بطرح مثمر، وإننا على ثقة في قدرة القطاع الرياضي على استشراف مستقبل أفضل للرياضة النسائية، في ظل دعم القيادة الرشيدة، وجهود مؤسسات الدولة وفي مقدمتها اتحاد الإمارات لرياضة المرأة بصفته الآلية المعنية بدعم رياضة المرأة في الدولة».

وأكدت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، أن الرياضة النسائية الإماراتية قطعت شوطاً طويلاً في كل ميادين المنافسات الرياضية، انعكاسا لإيمان القيادة الرشيدة بحق المرأة في ممارسة الرياضة سواء في قطاع البطولة، أو في قطاع الممارسة، ودخلت رياضة المرأة على الخط بقوة في السنوات الأخيرة للحاق بقطار النهضة المنطلق في كافة مناحي الحياة بالدولة.

وثمنت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، الرعاية الكريمة لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد إمارة عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، لفعاليات النسخة الثالثة من الدورة الرياضية لحكومة عجمان والتي تزينت بإشراك العنصر النسائي، وذلك امتدادًا لجهوده الطيبة لدعم رياضة المرأة في العديد من المحافل الرياضية.

وأضافت أن المجلس الرمضاني سعى لتحقيق أهداف عميقة في توقيت مهم في مسيرة رياضة المرأة بالدولة، والتي عظمت معها الحاجة للتعاون وتضافر الجهود وتشارك الأفكار لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، في دعم وتمكين المرأة الرياضية، وذلك في ظل متابعة واهتمام الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية".