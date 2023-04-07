بايرن يتحفز للثأر من فرايبورج

برلين (أ ف ب)

يأمل بايرن ميونيخ الذي خرج من مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم بخسارته أمام فرايبورج، في أن يجد مهاجمه السنغالي ساديو ماني نفسه سريعاً والعودة لهز الشباك، وذلك عندما يحلّ ضيفاً على «جلّاده» السبت ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الألماني.

افتقد بايرن على ملعبه «أليانز أرينا» للقوة الهجومية في خسارته أمام فرايبورج 1-2 في الدور ربع النهائي الثلاثاء، حيث سجل هدفه اليتيم مدافعه الفرنسي دايو أوباميكانو.

وردّ فرايبورج الدين للنادي البافاري في مباراته الثانية فقط بإشراف مدربه الجديد توماس توخيل، والذي كان أطاح به من الدور ذاته في المواجهة الأولى بينهما في المسابقة عندما تغلب عليه بسباعية في الثاني من مارس 2005.

أدخل صيام الوافد الجديد في سوق الانتقالات الصيفية ماني عن التهديف الإحباط في نفوس أبطال ألمانيا في المواسم العشرة الماضية.

لعب ماني 7 مباريات مع بايرن منذ عودته من إصابة في ساقه، حرمته من خوض مونديال قطر مع منتخب بلاده، من دون أن يهز الشباك ومكتفياً بتمريرة حاسمة فقط.

وقال توخيل الذي حلّ بدلاً من جوليان ناجلمسان المقال من مهامه إنه «ليس لديّ شك على الإطلاق في جودة ساديو وما يمكن أن يقدمه لنا»، موضحاً «هي مسألة وقت فقط».

ويتصدر بايرن الدوري بفارق نقطتين عن وصيفه بروسيا دورتموند، الذي أبعده عن المركز الأول بفوزه عليه 4-2 في بدايات توخيل مع الفريق في المرحلة الماضية، علماً أن دورتموند يستقبل يونيون برلين الثالث (51 نقطة) في اليوم ذاته.

ويتسلح فرايبورج بعدم خسارته سوى مباراة واحدة على أرضه هذا الموسم، ليحتل المركز الرابع مع 47 نقطة، في طريقه لإنجاز تاريخي يتمثل بحجزه لمقعد في مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

قال مدرب فرايبورج كريستيان سترايش الذي بالكاد ابتسم عقب فوز فريقه الخميس إنه «سعيد للغاية» قبل المواجهة الثانية المنتظرة السبت ضد العملاق البافاري.

وأضاف المدرب البالغ 57 عاماً: «هذا هو التحدي الأقصى، مباشرة بعد التحدي الأقصى».

وأردف: «لقد كان حدثاً رائعاً، لكن هذا كان. الآن يتعلق الأمر بما سيحدث يوم السبت».

ووعد المدرب الفظ فريقه ب«يومين إجازة، ربما» بعد المباراة، ما يعتبر حافزاً إضافياً لأسلوبه المرهق سعياً لإلحاق ببايرن هزيمة ثانية توالياً في غضون 4 أيام.

ويسعى فرايبورج لإنهاء فترة عجاف منذ صعوده إلى النخبة في موسم 2016-2017 لم يتمكن خلالها من الفوز على أرضه على بايرن، مكتفياً بتعادلين و4 هزائم.

وبدوره، لم تكن حال بروسيا دورتموند أفضل من بايرن إذ بعد خسارته أمامه في المرحلة الماضية وتخليه عن الصدارة لصالحه منافسه، سقط النادي «الأصفر والأسود» مجدداً أمام لايبزج صفر-2 الأربعاء ليخرج من الكأس المحلية.

وستؤدي الخسارة في حال حصلت أمام يونيون برلين السبت والتي ستكون الثانية توالياً في «بوندسليجا» إلى السماح للفريق الضيف بالاستئثار بالمركز الثاني، وتقلص فرص احتفال دورتموند بالفوز باللقب للمرة التاسعة في تاريخه والأولى منذ عام 2012.

ومن أجل إيقاف الانحدار، يحتاج دورتموند إلى عودة لاعب وسطه الإنجليزي جود بيليجهام للتألق وقيادته لمتابعة سلسلة انتصاراته على أرضه أمام يونيون برلين والتي وصلت إلى خمسة في مختلف المسابقات.

بدأ الشاب ابن ال 19 عاماً الذي لعب أكثر عدد من الدقائق بين زملائه مباراة الكأس على مقاعد البدلاء، وفور نزوله في الدقيقة 63 طلب من الجماهير الزائرة إحداث المزيد من الضجيج.

ويستقبل ماينز الثامن (40 نقطة) والذي حقق 5 انتصارات مقابل تعادلين في مبارياته السبع الأخيرة وبات منافساً على مراكز أوروبية فيردر بريمن الحادي عشر (31 نقطة) السبت أيضاً.