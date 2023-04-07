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20 شخصية أسطورية تشكل «مجلس يويفا»

20 شخصية أسطورية تشكل «مجلس يويفا»
7 ابريل 2023 15:31

باريس(أ ف ب)

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قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إنشاء "مجلس لكرة القدم" يضم عشرين شخصية، على رأسها الفرنسي زين الدين زيدان والبرتغالي جوزيه مورينيو والإيطالي كارلو أنشيلوتي، بهدف صياغة مقترحات لتطوير اللعبة، حسب ما أفادت الهيئة.وتمت المصادقة على هذا الهيكل المسمى "يويفا مجلس كرة القدم" من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، التي اجتمعت الثلاثاء في مدينة لشبونة البرتغالية، وسيعقد أوّل اجتماع له في 24 أبريل في نيون السويسرية، على هامش نهائي مسابقة دوري الشباب.
وسيتعيّن على المجلس اقتراح أفكار لتطوير القوانين أو تنظيم كرة القدم، والتي يمكن تحويلها بعد ذلك إلى "مشاريع قوانين".
وسيترأس المجلس صانع ألعاب نادي ميلانو الإيطالي السابق ومدير كرة القدم المحترفة في "يويفا" الحالي الكرواتي زفونيمير بوبان، وسيكون إلى جانبه الإيطالي روبرتو روسيتي رئيس حكام الهيئة.
وبالإضافة إلى بوبان وزيدان ومورينيو وأنشيلوتي، سيضم المجلس أسماء كبيرة أخرى في عالم الكرة المستديرة، ولا سيما الهولندي رونالد كومان، والدنماركي مايكل لاودروب، والحارس التشيكي السابق بيتر تشيك، والألمانيين يورجن كلينسمان ورودي فولر وفيليب لام، والبرتغالي لويس فيجو والإيطاليين باولو مالديني وفابيو كابيلو أو مدرب المنتخب الإنجليزي الحالي جاريث ساوثجيت.

يويفا
زيدان
مورينيو
مالديني
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