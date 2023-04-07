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«الآسيوي» يعلن تصنيف قرعة «آسيا 2023»

«الآسيوي» يعلن تصنيف قرعة «آسيا 2023»
7 ابريل 2023 15:28

الرياض/كوالالمبور(د ب أ)
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة عن التصنيف الرسمي لقرعة كأس آسيا 2023 في قطر، والتي تقام يوم 11 مايو في الدوحة، وذلك عقب الإعلان عن التصنيف الجديد في الاتحاد الدولي لكرة القدم. ووفقاً لبيان نشره الاتحاد الآسيوي على موقعه الإلكتروني، جاء منتخب قطر، المضيف وبطل النسخة الماضية، في الموقع الأول ضمن الوعاء الأول في سحب القرعة التي تقام في دار الأوبرا بكتارا، وذلك لضمان خوض منتخب الدولة المضيفة للمباراة الافتتاحية يوم 12 يناير 2024 .
وينضم منتخب قطر في المستوى الأول، مع المنتخبات المصنفة من الثاني ولغاية السادس بحسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهي اليابان التي توجت باللقب أربع مرات من قبل، وإيران الفائزة بلقب البطولة ثلاث مرات، وكوريا الجنوبية التي توجت باللقب مرتين، وأستراليا بطلة نسخة عام 2015، والسعودية الفائزة بالبطولة ثلاث مرات. 

وفي المقابل يتضمن المستوى الثاني منتخبات العراق بطل نسخة عام 2007، والإمارات التي استضافت النسخة الماضية عام 2019، وعُمان، وأوزبكستان التي بلغت قبل نهائي نسخة عام 2011، والصين التي نالت الوصافة مرتين، والأردن. 

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وجاء في المستوى الثالث منتخبات البحرين وسوريا وفلسطين وفيتنام وقيرغيزستان ولبنان، في حين يتضمن المستوى الرابع كل من الهند وطاجيكستان التي تخوض المشاركة الأولى في البطولة وتايلاند وماليزيا وهونج كونج وإندونيسيا.
وسوف يتم تقسيم المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة على ست مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين من كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث، علماً بأن المباراة النهائية تقام بتاريخ 10 فبراير 2024.
ويشهد الحفل حضور مجموعة من النجوم التاريخيين في قارة آسيا، ليشاركوا في عملية سحب القرعة، كما يتواجد مدربو المنتخبات الـ24 .

 

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
منتخب الإمارات
كأس آسيا 2023
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