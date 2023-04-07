الجزيرة يهدد صدارة شباب الأهلي في «دوري 21»



معتصم عبدالله (دبي)



ينشد الجزيرة «الوصيف» معادلة نقاط شباب الأهلي «المتصدر»، في «المحترفين تحت 21 عاماً»، حينما يحل ضيفاً على منافسه النصر يوم السبت، في انطلاق «الجولة 22»، والتي تشهد في التوقيت ذاته مواجهة اتحاد كلباء وبني ياس على ملعب الأول بالشارقة.

وتتواصل الجولة الأحد بلقاء «الفرسان» المتصدر «46 نقطة»، بمضيفه البطائح «التاسع» وله «23 نقطة»، وتستكمل الجولة الاثنين بمباريات الوصل وعجمان، العين وخورفكان، الظفرة والشارقة، على أن تختتم مساء الجمعة المقبل بإقامة المباراة المؤجلة للوحدة ودبا على استاد آل نهيان.

وتبدو الفرصة مواتية أمام «فخر أبوظبي» الوصيف بـ 43 نقطة، مشاركة «الفرسان» الصدارة للمرة الأولى، في مواجهة مضيفه النصر «السابع» برصيد 26 نقطة، والذي يخوض مباراة السبت تحت إشراف مدربه البرتغالي دانيل بورتيلا بديلاً لخالد شهداد الذي اعتذر عن عدم إكمال الموسم لظروف صحية.

ويعول الجزيرة على معنويات الفوز في الجولة الماضية أمام الوصل 3-1 ليتمسك بـ «وصافة» الترتيب، في الوقت الذي تكبد فيه «العميد»ّ الخسارة أمام مضيفه اتحاد كلباء 2-3 في الجولة ذاتها، غير أن مهمة الضيوف لن تكون سهلة، في ظل تفوق «الأزرق» في الدور الأول بنتيجة 2-0.

ويحتضن ملعب اتحاد كلباء في المباراة الثانية، ضمن افتتاح «الجولة 22»، مواجهة «النمور» صاحب «المركز 11» برصيد 21 نقطة، وضيفه «السماوي» الأخير وله «13 نقطة» فقط.

وتجمع المنافسة على لقب «دوري المحترفين تحت 21 عاماً» في الموسم الحالي 2022- 2023، فرق شباب الأهلي «حامل اللقب» والمتصدر بـ 46 نقطة، الجزيرة «الوصيف» بـ 43، مقابل 42 نقطة للشارقة الثالث، و41 للعين الرابع.

مباريات السبت

اتحاد كلباء - بني ياس 22:00

النصر - الجزيرة 22:00

مباريات الأحد

البطائح - شباب الأهلي 22:00

مباريات الاثنين

الوصل - عجمان 22:00

العين - خورفكان 22:00

الظفرة - الشارقة 22:00

مباريات الجمعة



الوحدة - دبا 22:00