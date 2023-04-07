شباب الأهلي والبطائح.. «عكس الاتجاه»!

مراد المصري (دبي)



يلتقي شباب الأهلي والبطائح، السبت، باستاد راشد في دبي، ضمن «الجولة 22» من «دوري أدنوك للمحترفين»، والمواجهة أشبه بـ «الدرب المتقاطع» أو «عكس الاتجاه» بين «الفرسان» متصدر الترتيب حالياً برصيد 46 نقطة، والذي لم يعرف الخسارة في آخر 9 لقاءات في الدوري، بواقع 6 انتصارات و3 تعادلات، و«الراقي» الذي لم يتذوق طعم الفوز في آخر 11 مباراة، حيث تعادل 6 مرات وخسر 5 مرات.

ويدرك «الفرسان» جيداً أهمية هذه المباراة، حيث تعني كل نقطة يحصدها في الوقت الحالي، اقترابه أكثر من معانقة الدرع، وذلك مع تبقي 5 جولات، وهو ما أكده المدرب ليوناردو جارديم، الذي يرى أن الفوز هو المطلب في اللقاء من أجل المضي قدماً، وأن جميع المباريات مهمة للفريق بالدرجة نفسها، سواءً لقاء العين في الجولة الماضية الذي عاد منه الفريق بنقطة مهمة من «دار الزين»، أو البطائح، بحسابات أن جميع المباريات تعني 3 نقاط.

ويعتمد شباب الأهلي على قوة المجموعة هذا الموسم، حيث يتبادل الجميع الأدوار ومهمة تسجيل الأهداف، من عمر خربين وفيدريكو كارتابيا، مروراً بـ «البدلاء» مثل البرازيلي بالا صاحب هدف التعادل أمام العين في «الجولة 21»، وغيرها من الأسماء التي تتكاتف معاً بهدف تكرار التفوق على البطائح الذي تغلب عليه «الفرسان» بسداسية نظيفة في الدور الأول.

ولم يخسر شباب الأهلي في آخر 9 مواجهات أمام الفرق الصاعدة بدوري المحترفين، محققاً 8 انتصارات وتعادل واحد، بما في ذلك فوزه في آخر 5 مباريات على التوالي.

من جانبه يسعى «الراقي» للعودة إلى «درب الانتصارات» أو على الأقل حصد نقطة لتعزيز موقعه في سلم الترتيب، والابتعاد تماماً عن حسابات صراع الهبوط، ويحتل الفريق المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة حالياً، بفارق 7 نقاط عن دبا أقرب مطارديه، ويأمل أن يرسخ أقدامه في أول موسم يصعد فيه إلى «المحترفين».

ويعتمد البطائح على الثلاثي لورينسي دو، جواو بيدرو وأناتول بيرتراند الذين سجلوا 84% من أهدافه في الدوري هذا الموسم، وتحديداً جواو بيدرو الذي اشترك في 4 من آخر 6 أهداف للفريق بالدوري، وسجل هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين.

«القوة الحمراء» متحفزة للقاء

عبرت جماهير شباب الأهلي التي ترفع شعار «القوة الحمراء» هذا الموسم، عن تطلعها للوجود بمدرجات استاد راشد في لقاء الفريق أمام البطائح، وذلك لمساندة «الفرسان» في محطة مهمة للغاية على ملعبه في سباق المنافسة على اللقب.

وتداولت الجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعي عبارات التحفيز، وأعلنت عن نيتها الحضور بأكبر عدد ممكن في أمسية سيكون الفوز فيها مطلباً لمواصلة التقدم بثبات في قمة الترتيب.

من جانبه أطلق النادي نفسه حملات ترويجية، وأعلن عن إقامة سحوبات على جوائز قيمة لتحفيز الجماهير على الحضور، ومنها سحب على رحلة سياحية، وساعة قيمة وهدايا متميزة.