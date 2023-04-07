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«العنابي» يخوض «الإياب السهل» أمام البرج

«العنابي» يخوض «الإياب السهل» أمام البرج
7 ابريل 2023 20:00

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

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يخوض الوحدة مباراة العودة أمام البرج اللبناني، في الساعة العاشرة مساء السبت، على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، ضمن الدور التمهيدي الأول لكأس الأندية العربية الأبطال.
وتعد المباراة سهلة إلى درجة كبيرة بالنسبة لممثل كرة الإمارات، خاصة بعد فوزه السهل في مباراة الذهاب التي أقيمت على ذات الملعب بـ «ثلاثية»، وبالتالي وضع «العنابي» قدماً في الدور التمهيدي الثاني.
وأقيمت مواجهة الذهاب قبل ثلاثة أيام، وهو ما يعني أن «الفاصل الزمني» بين المباراتين قصير، لذلك لجأ أرنو مدرب الوحدة إلى خوض تدريبات خفيفة، منعاً لحدوث أي حالة من الإجهاد للاعبين، خاصة أن الفريق يعود بعد لقاء البرج إلى منافسات «دوري أدنوك للمحترفين».
ويدرس مدرب «أصحاب السعادة» الدفع بمجموعة من اللاعبين الغائبين عن الفريق لتجربتهم، نظراً لضمان التأهل، بعد نتيجة المباراة الأولى، حيث يحتاج الفريق اللبناني إلى الفوز بـ «ثلاثية» نظيفة، من أجل الاحتكام إلى ركلات الترجيح، أو بفارق 4 أهداف للتأهل مباشرة.
على الجانب الآخر، خاض البرج تدريبين عقب نهاية اللقاء الأول، واختار الفريق اللبناني أن تكون أبوظبي مقراً لمباراتي الذهاب والإياب، نظراً لعدم القدرة على اللعب في أرضه بلبنان.
ووضح من خلال مجريات اللقاء الأول، وجود فوارق كبيرة بين الفريقين، خاصة أن الوحدة سيطر تاماً على المباراة منذ البداية إلى النهاية، وتحديداً في الشوط الأول الذي اكتفى فيه «العنابي» بتسجيل ثلاثة أهداف، حملت توقيع علاء زهير مدافع الفريق والبرازيليين بيريرا وجواو بيدرو، ولم يشهد اللقاء وجود أي خطورة من جانب هجوم الفريق اللبناني الذي استسلم بدرجة كبيرة للنتيجة، ولم يبادر بالهجوم، إلا في مشاهد نادرة انتهت جميعها على أقدام دفاع «العنابي»، قبل أن تصل إلى درجة الخطورة على مرمى الحارس محمد الشامسي.
ومن المنتظر أن يواجه الوحدة في حال تأهله الجيش الملكي المغربي في الدور التمهيدي الثاني، بعد أن حقق الأخير فوزاً كبيراً في مباراة الذهاب على الاتحاد الليبي بـ «رباعية» نظيفة، على أن يتأهل الفائز من الوحدة والجيش الملكي المغربي لخوض غمار نهائيات البطولة المجمعة في السعودية خلال يوليو المقبل.

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