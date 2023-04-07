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عجمان يطارد «القياسية 38» في «المحترفين»

عجمان يطارد «القياسية 38» في «المحترفين»
7 ابريل 2023 12:38

 
رضا سليم (دبي)

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أغلق الجهاز الفني لعجمان بقيادة الصربي جوران ملف كأس رئيس الدولة، بعد الخسارة أمام الشارقة في ذهاب نصف النهائي، وهي الثالثة لـ «البرتقالي» أمام «الملك» هذا الموسم، حيث خسر أمامه مرتين في الدوري، وبدأ المدرب في تجهيز اللاعبين مجدداً لمواجهة الوصل في «الجولة 22» من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي ستكون «بروفة» للقاء العودة في الكأس باستاد راشد بن سعيد.
ويخوض «البرتقالي» لقاء «الإمبراطور» بصفوف مكتملة، بعد عودة بريستيج مبونجو إلى الفريق، ويعتمد جوران على تشكيلة الكأس التي تضم علي الحوسني، والرباعي سعيد سليمان وميرال وعبدالله صالح وسعود سعيد، وفي الارتكاز بلال يوسف وعصام فايز، وفي الوسط فراس بالعربي وعلي مدن وبريستيج، وفي الهجوم وليد أزارو.
ويطارد «البرتقالي» الفوز الغائب منذ 3 جولات في الدوري، لأن آخر انتصار كان على بني ياس 3-2 في «الجولة 18»، ورغم أن الفريق انتزع التعادل في 3 مباريات أمام خورفكان والجزيرة والبطائح، إلا أن جماهير «البركان» تنتظر الفوز الذي سيكون بمثابة رقم قياسي في تاريخ النادي، خلال مشاركاته في دوري المحترفين، بالوصول إلى «النقطة 38»، والتي لم يسبق للفريق أن حصدها من قبل، حيث إن أعلى محصلة هي «37 نقطة» في موسم 2018-2019، ولم يتبق إلا 3 نقاط فقط خلال المباريات المتبقية من الدوري.
من جانبه، أكد محمد حسين كزوة مدير الفريق، أن معنويات اللاعبين مرتفعة رغم الخسارة أمام الشارقة، إلا أن هناك قناعة بالمستوى الأداء الذي قدمه الفريق في المباراة، ولم تعبر النتيجة عن سيرها، وأغلق الجهاز الفني ملف الكأس مؤقتاً، وتركيزنا على مباراة الوصل في الدوري، وبعدها نعود إلى الكأس والطموحات كبيرة في التعويض على أرضنا والوصول إلى المباراة النهائية.

دوري أدنوك للمحترفين
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