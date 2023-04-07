«دولي الشطرنج» يختار المعلا في «لجنة المئوية»



رضا سليم (دبي)



اختار الاتحاد الدولي للشطرنج، الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد العربي، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ضمن اللجنة المنظمة العليا الإعداد للاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس الاتحاد الدولي.

وتأسس الاتحاد الدولي للشطرنج 20 يوليو 1924 بباريس، ويحتفل في يوليو 2024 بالذكري المئوية لتأسيسه، بعدما أصبح يضم تحت عضويته حالياً 200 اتحاد وطني.

ويرى الاتحاد الدولي، أن الاحتفال بالمناسبة التاريخية، لأحد أقدم الاتحادات الرياضية في العالم، والذي انضم إلى اللجنة الأولمبية عام 1999، يتطلب تشكيلة لجنة عليا على أعلى مستوى للتجهيز لهذه الاحتفالية، من أجل توفير أعلى احترافية من التنظيم لاحتفالية كبرى، تضم بمجموعة من المهرجانات على مستوى العالم.

وتضم قائمة اللجنة العليا 9 من أكبر المسؤولين عن اللعبة في العالم، من بينهم نواب رئيس الاتحاد الدولي، ورؤساء اتحادات قارية ووطنية.

ويأتي الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، على رأس القائمة، بوصفه العربي الوحيد الذي يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي بالانتخاب، والفائز بأعلى الأصوات في الانتخابات التي أجريت في الهند.

كما تضم القائمة اللاتفية دانا أوزولا نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس اللجنة، والمكسيكي ماريو أنطونيو باراجاس، نائب رئيس الاتحاد الدولي، والهندي سانجاي كابور، وأعضاء اللجنة المنظمة العليا المجري جوستاف فونت والبلجيكي بيسل كوك، والفرنسي إيف ماري، والمغربي طارق الصنهاجي والإندونيسي أوتوت أديانتو، رئيس الاتحاد الإندونيسي.

ومن المقرر أن يقدم أعضاء اللجنة المنظمة العليا، التوصيات والمساعدة التنظيمية للاتحاد الدولي للتخطيط وتنفيذ برنامج الاحتفالية المزمع إقامته.

ووجه الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا الشكر إلى الاتحاد الدولي برئاسة أركادي على اختياره ضمن النخبة للمشاركة في احتفالية 100 عام على تأسيس الاتحاد الدولي، مؤكداً أن الاحتفالية ستكون ضخمة في باريس عام 2024، وفخر لي التواجد مع المجموعة، وأيضاً شرف للشطرنج العربي والإماراتي.

وأضاف أن الفترة المقبلة تشهد اجتماعات للجنة رفيعة المستوى التي تضم شخصيات لها تاريخها، للترتيب للحدث الكبير، وهناك قائمة طويلة من الفعاليات المصاحبة للحدث الذي يحدث للمرة الأولى، ومن المؤكد أنه سيكون حديث العالم.