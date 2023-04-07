ساكو يفوز بجائزة «البصمة الرياضية»

دبي (الاتحاد)



كرّم سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس مؤسسة دبي للإعلام نجم الكرة العالمية، الفرنسي مامادو ساكو مؤسس مبادرة «أمساك» الخيرية، بجائزة «البصمة الرياضية» تقديراً لجهوده في دعم المحتاجين وتشييد الملاعب في قارة أفريقيا، وكذلك دعم المؤسسات الخيرية ذات النفع العام، ومن بينها مؤسسة «نور دبي»، ضمن احتفالية تكريم الفائزين بالدورة العاشرة لجائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني.

وهنأ مجلس دبي الرياضي ساكو على فوزه بالجائزة المرموقة التي تمثل تقديراً إماراتياً لما يقوم به هذا النجم العالمي الذي لعب لأهم الأندية الأوروبية، وفي مقدمتها ليفربول وباريس سان جيرمان وكذلك المنتخبات الفرنسية من عمر تحت 16 عاماً، وصولاً إلى المنتخب الأول، ونال الاحترام والتقدير من الجميع، كما واصل عطاءه خارج الملعب، وأطلق مبادرة «أمساك» التي سخّر فيها علاقاته الطيبة مع اللاعبين العالميين والمؤسسات العامة ونجوميته لجمع المال لدعم المشاريع الخيرية والمحتاجين في المجال الرياضي والإنساني في أفريقيا وغيرها، ليكون نموذجاً يحتذى من بقية اللاعبين والمشاهير حول العالم.

وأكد مجلس دبي الرياضي أن مبادرة ساكو تجسد قيم العطاء والبذل للمحتاجين من الأطفال وجميع الفئات، وهي القيم التي تحملها جائزة البصمة الرياضية، وبالتالي استحق الفوز بالنسخة الرابعة من الجائزة، ليكون أول نجم رياضي عالمي يفوز بالجائزة، تقديراً لما قدمه من حملات لجمع التبرعات وتنظيم مزادات خيرية لبيع مقتنيات النجوم الكبار وتقديم المال للمحتاجين.

ونظّم ساكو في نوفمبر الماضي بدبي مباراة استعراضية جمعت أصدقاءه من النجوم، ومزاداً خيرياً حضره عدد كبير من نجوم الكرة العالمية، وتم فيه بيع مقتنيات عديدة لأهم نجوم الكرة العالمية، وتخصيص إيرادات المزاد لدعم مشاريع مؤسسة نور دبي التي تساعد المحتاجين للعلاج في أفريقيا ومختلف دول العالم.

وعبّر ساكو عن شعوره بالفخر والسعادة للفوز بالجائزة التي تدعم قيم العطاء ودعم المحتاجين حول العالم، وقال:«على الإنسان أن لا ينسى فضل الله عليه، حين أعطاه الخير الذي يجعله يعيش حياة كريمة، ولذلك فإن عليه أن يرد هذا الدين، وأن يدعم المحتاجين، خاصة أن الإنسان يعيش حياة واحدة، عليه أن يترك مساهمة جيدة وأثراً مهماً يتم تذكره به بعد الوفاة.

وأشار إلى أنه يتطلع لاستمرار التعاون مع المؤسسات في دبي التي تدعم الطفولة والمحتاجين وأهدافه تتطابق مع أهداف دبي في دعم الطفولة والمحتاجين، وأنه يزور دبي مرات عدة في العام، حيث يشعر أنه في بيته الثاني وبالسعادة للقاء اللاعبين السابقين والحاليين ومختلف الشخصيات المجتمعية، كما يجد كل الدعم والتشجيع للقيام بمبادراته الإنسانية في دبي، ويخصص إيراداتها لدعم القضايا الإنسانية في أفريقيا ومختلف دول العالم، وأنه يخطط للعيش مستقبلاً في دبي مع عائلته.

التقى ساكو أثناء زيارته لدورة ند الشبا الرياضية مع الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد البادل، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي نائب رئيس اللجنة المنظمة للدورة.