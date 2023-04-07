«سيدات إنجلترا» يرقص «السامبا»

لندن (أ ف ب)



أحرز منتخب إنجلترا للسيدات بطل أوروبا كأس فيناليسيما لكرة القدم، في نسختها الأولى، بفوزه على نظيره البرازيلي بطل أميركا الجنوبية 4-2 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن.

وتألقت حارسة إنجلترا ماري إيربس بتصديها لركلة تاميريش، فيما تكفلت العارضة بركلة لاعبة أرسنال رافاييل سوزا.

وهي المباراة الثلاثين توالياً من دون خسارة لمنتخب إنجلترا منذ تسلم المدربة الهولندية سارينا فيخمان زمام الأمور الفنية، وذلك قبل 3 أشهر ونصف الشهر من مونديال السيدات المقرر في أستراليا ونيوزيلندا.

وهيمنت لاعبات إنجلترا على الشوط الأول، في ظل تراجع البرازيليات، غير أن التغييرات التي أدخلتها المدربة السويدية بيا سوندهوجه، وصيفة مونديال 2011، والمتوجة بالذهب الأولمبي عامي 2008 و2012 مع المنتخب الأميركي للسيدات، على صفوف المنتخب البرازيلي أعاد الأخير إلى أجواء اللقاء.

وافتتحت مهاجمة مانشستر يونايتد إيلا تون التي أخفقت في ركلتها الترجيحية التسجيل لإنجلترا في الدقيقة 23، بعد تمريرة من لوسي برونز، قبل أن تخطف أندريسا ألفيش هدف التعادل في الدقائق القاتلة من اللقاء عقب خطأ فادح من الحارسة إيربس «93».

وتحتل سيدات إنجلترا المركز الرابع في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، في حين تقبع البرازيل المهيمنة على القارة الجنوبية، بفوزها باللقب في النسخ الأربع الأخيرة وإجمالي 8 مرات من أصل 9، في المركز التاسع عالمياً.