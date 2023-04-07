«الحصان الجامح» يستأنف العقوبة



ميلانو (أ ف ب)

استأنف فيراري العقوبة التي فُرضت على سائقه كارلوس ساينس، خلال سباق جائزة أستراليا الكبرى، الجولة الثالثة من بطولة العالم لـ «الفورمولا-1»، ما أدى إلى تراجع الإسباني من المركز الرابع إلى الثاني عشر خارج جدول الترتيب.

قال مدير الحظيرة الإيطالية فريدريك فاسور إن ساينس الذي نال عقوبة إضافة 5 ثوانٍ إلى توقيته «كان يائساً يوم الأحد»، وقدمنا طلباً لمراجعة القرار، وأرسلناه إلى الاتحاد الدولي للسيارات.

كانت هذه العقوبة كارثية لفيراري، بعدما تعرض سائقه الآخر شارل لوكلير من موناكو لحادث في اللفة الأولى من عمر السباق.

وتمت معاقبة ساينس بعدما اصطدم بمواطنه المخضرم فرناندو ألونسو «41 عاماً» لتستدير سيارة بطل العالم مرتين «مع رينو عامي 2005 و2006»، إلا أن سائق استون مارتن نجح في إكمال السباق، وشاهد العلم المرقط في المركز الثالث.

يعتقد فيراري أن ساينس عومل بقسوة أكثر من الفرنسي بيار جاسلي والذي لم يعاقب عندما اصطدم بزميله في فريق ألبين مواطنه إستيبان أوكون في وقت متأخر من السباق، ما أدى إلى انسحابهما معاً.

قال مدير الفريق الفرنسي فاسور الذي حلّ بدلاً من الإيطالي ماتيو بينوتو في يناير بعد الإخفافات المستمرة في المواسم الماضية «نأمل على الأقل إجراء مناقشة مفتوحة مع سلطات الاتحاد الدولي للسيارات».

وأضاف «أنه أيضاً لمصلحة هذه الرياضة، لتجنب اتخاذ هذا النوع من القرارات، حيث يكون لديك ثلاث حوادث في نفس المنعطف وليس نفس القرار، وكان لدينا انطباع بأن الحادث بين جاسلي وأوكون قد تم التعامل معه بطريقة مختلفة قليلاً».

واعتبرت بداية فيراري هذا العام كارثية، حيث يتأخر «الحصان الجامح» بفارق 97 نقطة عن ريد بول متصدر ترتيب الصانعين بعد 3 سباقات «123 نقطة»، في حين يحتل ساينس المركز الخامس مع 20 نقطة ولوكلير العاشر مع 6 نقاط فقط عند السائقين.