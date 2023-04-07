السبت 8 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الحصان الجامح» يستأنف العقوبة

«الحصان الجامح» يستأنف العقوبة
7 ابريل 2023 10:17

 
ميلانو (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
أستراليا تفرض حظراً حكومياً على تيك توك
فيرستابن ينجح في «سباق الفوضى»!

استأنف فيراري العقوبة التي فُرضت على سائقه كارلوس ساينس، خلال سباق جائزة أستراليا الكبرى، الجولة الثالثة من بطولة العالم لـ «الفورمولا-1»، ما أدى إلى تراجع الإسباني من المركز الرابع إلى الثاني عشر خارج جدول الترتيب.
قال مدير الحظيرة الإيطالية فريدريك فاسور إن ساينس الذي نال عقوبة إضافة 5 ثوانٍ إلى توقيته «كان يائساً يوم الأحد»، وقدمنا طلباً لمراجعة القرار، وأرسلناه إلى الاتحاد الدولي للسيارات.
كانت هذه العقوبة كارثية لفيراري، بعدما تعرض سائقه الآخر شارل لوكلير من موناكو لحادث في اللفة الأولى من عمر السباق.
وتمت معاقبة ساينس بعدما اصطدم بمواطنه المخضرم فرناندو ألونسو «41 عاماً» لتستدير سيارة بطل العالم مرتين «مع رينو عامي 2005 و2006»، إلا أن سائق استون مارتن نجح في إكمال السباق، وشاهد العلم المرقط في المركز الثالث.
يعتقد فيراري أن ساينس عومل بقسوة أكثر من الفرنسي بيار جاسلي والذي لم يعاقب عندما اصطدم بزميله في فريق ألبين مواطنه إستيبان أوكون في وقت متأخر من السباق، ما أدى إلى انسحابهما معاً.
قال مدير الفريق الفرنسي فاسور الذي حلّ بدلاً من الإيطالي ماتيو بينوتو في يناير بعد الإخفافات المستمرة في المواسم الماضية «نأمل على الأقل إجراء مناقشة مفتوحة مع سلطات الاتحاد الدولي للسيارات».
وأضاف «أنه أيضاً لمصلحة هذه الرياضة، لتجنب اتخاذ هذا النوع من القرارات، حيث يكون لديك ثلاث حوادث في نفس المنعطف وليس نفس القرار، وكان لدينا انطباع بأن الحادث بين جاسلي وأوكون قد تم التعامل معه بطريقة مختلفة قليلاً».
واعتبرت بداية فيراري هذا العام كارثية، حيث يتأخر «الحصان الجامح» بفارق 97 نقطة عن ريد بول متصدر ترتيب الصانعين بعد 3 سباقات «123 نقطة»، في حين يحتل ساينس المركز الخامس مع 20 نقطة ولوكلير العاشر مع 6 نقاط فقط عند السائقين.

الفورمولا-1
فيراري
أستراليا
بطولة العالم للفورمولا-1
آخر الأخبار
فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة في محيط المسجد الأقصى المبارك (أ ف ب)
عربي ودولي
هدوء على حدود إسرائيل مع لبنان وغزة
اليوم 02:13
سفينة «صافر»
عربي ودولي
الأمم المتحدة تبدأ عملية إنقاذ الناقلة «صافر»
اليوم 02:13
العراق.. المحكمة الاتحادية تتلقى أول طعن بقانون الانتخابات
عربي ودولي
العراق.. المحكمة الاتحادية تتلقى أول طعن بقانون الانتخابات
اليوم 02:13
سفن تنتظر التفتيش بموجب مبادرة حبوب البحر الأسود في إسطنبول (رويترز)
عربي ودولي
اتفاق تركي روسي على ضرورة إزالة عقبات تصدير الأسمدة
اليوم 02:12
لبنانيون ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية في بيروت (رويترز)
عربي ودولي
تسارع التحقيق الفرنسي في أموال حاكم مصرف لبنان
اليوم 02:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©