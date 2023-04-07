جونينيو يناشد ميسي بالعودة إلى «الحب الأول»!

أنور إبراهيم (القاهرة)



وجه البرازيلي جونينيو أسطورة كرة «السامبا» رسالة إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان هذا الصيف، نصيحة فيما يتعلق بوجهته القادمة، في الوقت الذي أصبح فيه «البرغوث» مطلوباً في أكثر من نادٍ يسعى للتعاقد معه، ومنها الهلال السعودي الذي عرض عليه عقداً خرافياً، وإنتر ميامي الأميركي الذي يشارك الإنجليزي المخضرم ديفيد بيكهام في ملكيته، وأيضاً برشلونة نادي عمره و«منطقة نفوذه»، حيث يأمل المسؤولون فيه عودة أسطورته رقم 10 إلى «كتالونيا».

وتحدث جونينيو لبرنامج «روتين يشتعل» على شبكة «مونت كارلو سبورت»، مؤكداً أنه يأمل في رؤية ميسي في برشلونة الصيف المقبل.

وقال: نجح «ليو» في كل شيء، وهو بطل العالم المتوج بـ «مونديال 2022»، وأعتقد أن أفضل خيار له الآن أن يعود إلى «بيته الأول»، ولكن بطريقة مختلفة، بمعنى ألا يعود بنفس عقده القديم الكبير، لأنه إذا تمسك بذلك، سيكون وقعه سيئاً على الجماهير العاشقة لفنه، وإنما عليه أن يعود فاتحاً قلبه حباً في النادي، وأن يتحدث لغة أخرى غير لغة المال، وأن يتناسب عقده مع الظروف الصعبة التي يمر بها برشلونة اليوم، فهذا هو الخيار «الأفضل».

ولا يقصد جونينيو بتفضيله برشلونة، أن يبدي عدم احترام للدوري السعودي، أو يقلل من شأن اللعب فيه، بل على العكس فإنه يقول: شيء رائع أن يذهب ميسي إلى السعودية حتى نرى «ديربيات» مثيرة ضد غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو.

ويعترف جونينيو المدير الرياضي السابق لأوليمبيك ليون، بأن تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ «البارسا» قد يجد صعوبة في إحداث توازن في الفريق، نظراً لوجود المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، غير أنه عاد ليقول إن علاقة الصداقة المتينة بين تشافي وميسي، تسمح للأول بأن يطلب من الثاني الجلوس على دكة البدلاء إذا لزم الأمر، وأن يحتفظ به للمباريات الأكثر أهمية.

وقال جونينيو: الشيء المؤكد أن ميسي يحظى بالاحترام والتقدير داخل غرفة ملابس برشلونة، ومن كل اللاعبين والإدارة والجهاز الفني والجماهير، بل والمدينة كلها، لأن أحداً ليس بمقدوره أن يفعل ما فعله «البرغوث» مع «البارسا» على امتداد أكثرمن 15عاماً.

واتفق النجم الفرنسي المخضرم جيرومي روتين مقدم البرنامج مع جونينيو، في أنه يفضل هو الآخر عودة ميسي إلى برشلونة، لكي ينهي مسيرته الكروية هناك بالاعتزال، لأنه طفل برشلونة المدلل الذي كبر فيه ونضج، ولم يعد مجرد لاعب مر على النادي، وإنما هذا النادي محفور في قلبه.

واعترف روتين بأن ميسي كان يبدو حزيناً قليلاً بوجوده في باريس، مشيراً إلى أن تشافي يرغب بشدة في إيجاد مكان له في الفريق. واختتم روتين كلامه قائلاً: إذاً كل الشروط متوافرة لعودة ميسي إلى برشلونة حتى يتوحد الطرفان «البارسا وليو» داخل «شرنقة» واحدة، وإن كنت أتمنى أيضاً أن يعترف بأنه أخطأ عندما غادر برشلونة إلى باريس.