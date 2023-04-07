«الكاف» يدعم المغرب لتنظيم «مونديال 2030»

القاهرة (د ب أ)



أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف»، دعمه الكامل لملف ترشح المغرب لاستضافة كأس العالم 2030، وأعلنت المغرب مؤخراً في مؤتمر «الفيفا 73» في العاصمة الرواندية كيجالي، تقدمها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

وقال الدكتور باتريس موتسيبي رئيس «الكاف» في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي: «القرار بالإجماع الذي اتخذه المكتب التنفيذي لـ «الكاف» لدعم محاولة المغرب لاستضافة كأس العالم 2030، يعني أن عرض المغرب هو الآن عرض القارة الأفريقية.

وأضاف: نركز الآن على ضمان استضافة أفريقيا مرة أخرى لكأس العالم، وملتزمون بالعمل مع جميع الاتحادات الوطنية والاتحادات القارية لتحقيق ذلك.

كما تم اتخاذ قرار من «الكاف» لفتح ملف استضافة كأس الأمم الأفريقية 2027 ، وذلك بعد تلقي طلبات العديد من الاتحادات الأعضاء وحكوماتهم لاستضافة مسابقة كأس الأمم الأفريقية.

وقال: سيعلن «الكاف» عن الدول التي تستضيف كأس الأمم الأفريقية 2025، وكأس الأمم الأفريقية 2027 في نفس الوقت قبل سبتمبر المقبل.