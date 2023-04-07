تولوز إلى نهائي كأس فرنسا بـ «هدف بديل»



أنيسي (أ ف ب)

قاد «البديل» الدولي الجزائري فارس شعيبي فريقه تولوز إلى نهائي كأس فرنسا لكرة القدم بتسجيله هدف الفوز على أنيسي من الدرجة الثانية 2-1 في الدور نصف النهائي.

ويواجه تولوز في المباراة النهائية في 29 أبريل الحالي نانت حامل اللقب الفائز على ليون 1-صفر.

وتأهل تولوز صاحب المركز الثالث عشر في الدوري، والذي خسر في ثلاث من مبارياته الأربع الأخيرة إلى نهائي الكأس للمرة الثانية في تاريخه، بعدما فاز باللقب عام 1957 على حساب أنجيه 6-3.

وفشل تولوز في تخطي حاجز نصف النهائي في 3 مناسبات أعوام 1966 و1985 و2009.

ونجح شعيبي الذي دخل في الدقيقة 64 بدلاً من البرازيلي رافايل راتاو في تسجيل هدف التأهل، مستفيداً من ضربة رأسية خاطئة من أرنولد تيمانفو لمنح التقدم مجدداً لتولوز.

وكان تولوز افتتح التسجيل عبر رأسية الدولي المغربي زكريا بوخلال بعد تمريرة من الهولندي برانكو فان دن بومن «36»، قبل أن يعادل أنيسي من ضربة جزاء نفذها بنجاح أليكسيس بوسيتي، بعد تعرضه لخطأ من التشيلي جابريال سواسو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.