السبت 8 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

تولوز إلى نهائي كأس فرنسا بـ «هدف بديل»

تولوز إلى نهائي كأس فرنسا بـ «هدف بديل»
7 ابريل 2023 09:28

 
أنيسي (أ ف ب) 

قاد «البديل» الدولي الجزائري فارس شعيبي فريقه تولوز إلى نهائي كأس فرنسا لكرة القدم بتسجيله هدف الفوز على أنيسي من الدرجة الثانية 2-1 في الدور نصف النهائي.
ويواجه تولوز في المباراة النهائية في 29 أبريل الحالي نانت حامل اللقب الفائز على ليون 1-صفر.
وتأهل تولوز صاحب المركز الثالث عشر في الدوري، والذي خسر في ثلاث من مبارياته الأربع الأخيرة إلى نهائي الكأس للمرة الثانية في تاريخه، بعدما فاز باللقب عام 1957 على حساب أنجيه 6-3.
وفشل تولوز في تخطي حاجز نصف النهائي في 3 مناسبات أعوام 1966 و1985 و2009.
ونجح شعيبي الذي دخل في الدقيقة 64 بدلاً من البرازيلي رافايل راتاو في تسجيل هدف التأهل، مستفيداً من ضربة رأسية خاطئة من أرنولد تيمانفو لمنح التقدم مجدداً لتولوز.
وكان تولوز افتتح التسجيل عبر رأسية الدولي المغربي زكريا بوخلال بعد تمريرة من الهولندي برانكو فان دن بومن «36»، قبل أن يعادل أنيسي من ضربة جزاء نفذها بنجاح أليكسيس بوسيتي، بعد تعرضه لخطأ من التشيلي جابريال سواسو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

كأس فرنسا
تولوز
نانت
آخر الأخبار
فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة في محيط المسجد الأقصى المبارك (أ ف ب)
عربي ودولي
هدوء على حدود إسرائيل مع لبنان وغزة
اليوم 02:13
سفينة «صافر»
عربي ودولي
الأمم المتحدة تبدأ عملية إنقاذ الناقلة «صافر»
اليوم 02:13
العراق.. المحكمة الاتحادية تتلقى أول طعن بقانون الانتخابات
عربي ودولي
العراق.. المحكمة الاتحادية تتلقى أول طعن بقانون الانتخابات
اليوم 02:13
سفن تنتظر التفتيش بموجب مبادرة حبوب البحر الأسود في إسطنبول (رويترز)
عربي ودولي
اتفاق تركي روسي على ضرورة إزالة عقبات تصدير الأسمدة
اليوم 02:12
لبنانيون ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية في بيروت (رويترز)
عربي ودولي
تسارع التحقيق الفرنسي في أموال حاكم مصرف لبنان
اليوم 02:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©