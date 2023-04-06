الجمعة 7 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

عبد الله الهاشمي عضواً بـ«تنفيذي الاتحاد العربي» للجولف

عبد الله الهاشمي عضواً بـ«تنفيذي الاتحاد العربي» للجولف
7 ابريل 2023 02:35

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
اتفاقية تعاون بين اتحاد الجولف وبالمز الرياضية

أعلن الاتحاد العربي للجولف اختيار، اللواء (م) الطيار عبد الله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الجولف، والعضو المسؤول عن رياضة الجولف بالشرق الأوسط في آسيا بالاتحاد الآسيوي للعبة، للانضمام إلى أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للجولف، في خطوة احترافية هدفها وضع الجولف العربي على الطريق الصحيح مستفيداً من خبرات الهاشمي الكبيرة وقدرته على وضع استراتيجية تمكن من تحقيق الأهداف المطلوبة.
وأبدى الهاشمي، سعادته الكبيرة بالقرار، متمنياً أن يكون عند حسن الظن، مثمناً كافة الخطوات التي يقوم بها مجلس إدارة الاتحاد العربي للجولف والتي تهدف إلى نتائج متميزة على المدى القريب سواء في البطولات أو من خلال ظهور جيل جديد من اللاعبين العرب يصبح في القريب العاجل قادراً على تحقيق المستحيل.
كما وجه الشكر والتقدير إلى ياسر الرميان رئيس الاتحادين السعودي والعربي للجولف، وإلى ماجد السرور الأمين العام للاتحاد العربي، ولإخوانهما أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربي للجولف، على الثقة، مؤكداً أن انضمامه للاتحاد العربي يحمله مسؤولية كبيرة.
وأشاد الهاشمي بالجهود التي تم بذلها وأسست لبيئة مميزة لنشر ثقافة ممارسة الرياضة وبما يبعث على التفاؤل بمستقبل مميز وأكثر إشراقاً في السنوات المقبلة، لتعزيز بل ترسيخ النقلة النوعية التي تحققت خلال الفترة الماضية من عمر الاتحاد العربي للجولف بقيادة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي والتي قادت لتحقيق مكاسب مميزة في تطور هذه الرياضة بلاعبيها من الجنسين وبمختلف المراحل العمرية وبكوادرها الإدارية والفنية والتحكيمية على مختلف الصعد الخليجية والعربية وصولاً للقارية والدولية.

عبدالله الهاشمي
الاتحاد العربي للجولف
آخر الأخبار
صورة موضوعية
الاقتصادي
تراجع تكاليف الغذاء العالمية للشهر الـ12 على التوالي
اليوم 14:06
اينوك توزيع 10 آلاف وجبة إفطار على مساكن العمال خلال شهر رمضان
الاقتصادي
اينوك توزيع 10 آلاف وجبة إفطار على مساكن العمال خلال شهر رمضان
اليوم 13:52
شعار "الهلال"
الإمارات
"الهلال الأحمر" يوزع وجبات إفطار صائم على متضرري الزلزال في 4 محافظات سورية
اليوم 13:46
رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى أمير دولة الكويت
الإمارات
رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى أمير دولة الكويت
اليوم 13:21
"ناسا" تختار "سبايس اكس" لمهمتها المأهولة إلى القمر
دنيا
"سبايس اكس" تُجري أول رحلة تجريبية لصاروخها العملاق "ستارشيب"
اليوم 13:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©