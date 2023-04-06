عبد الله الهاشمي عضواً بـ«تنفيذي الاتحاد العربي» للجولف

دبي (الاتحاد)

أعلن الاتحاد العربي للجولف اختيار، اللواء (م) الطيار عبد الله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الجولف، والعضو المسؤول عن رياضة الجولف بالشرق الأوسط في آسيا بالاتحاد الآسيوي للعبة، للانضمام إلى أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للجولف، في خطوة احترافية هدفها وضع الجولف العربي على الطريق الصحيح مستفيداً من خبرات الهاشمي الكبيرة وقدرته على وضع استراتيجية تمكن من تحقيق الأهداف المطلوبة.

وأبدى الهاشمي، سعادته الكبيرة بالقرار، متمنياً أن يكون عند حسن الظن، مثمناً كافة الخطوات التي يقوم بها مجلس إدارة الاتحاد العربي للجولف والتي تهدف إلى نتائج متميزة على المدى القريب سواء في البطولات أو من خلال ظهور جيل جديد من اللاعبين العرب يصبح في القريب العاجل قادراً على تحقيق المستحيل.

كما وجه الشكر والتقدير إلى ياسر الرميان رئيس الاتحادين السعودي والعربي للجولف، وإلى ماجد السرور الأمين العام للاتحاد العربي، ولإخوانهما أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربي للجولف، على الثقة، مؤكداً أن انضمامه للاتحاد العربي يحمله مسؤولية كبيرة.

وأشاد الهاشمي بالجهود التي تم بذلها وأسست لبيئة مميزة لنشر ثقافة ممارسة الرياضة وبما يبعث على التفاؤل بمستقبل مميز وأكثر إشراقاً في السنوات المقبلة، لتعزيز بل ترسيخ النقلة النوعية التي تحققت خلال الفترة الماضية من عمر الاتحاد العربي للجولف بقيادة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي والتي قادت لتحقيق مكاسب مميزة في تطور هذه الرياضة بلاعبيها من الجنسين وبمختلف المراحل العمرية وبكوادرها الإدارية والفنية والتحكيمية على مختلف الصعد الخليجية والعربية وصولاً للقارية والدولية.