دوري أدنوك للمحترفين.. «الجولة 22» على «4 دفعات»!

معتصم عبدالله (دبي)

فرضت مباريات ذهاب نصف نهائي البطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة»، بجانب مواجهتي الوحدة أمام ضيفه البرج اللبناني في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، إقامة مباريات «الجولة 22» من «دوري أدنوك للمحترفين»، على مدار أربعة أيام من مساء اليوم، وحتى الخميس المقبل.

وتحتضن العاصمة أبوظبي «ضربة البداية»، بمباراتي الجزيرة وضيفه النصر على استاد محمد بن زايد، وبني ياس واتحاد كلباء على ملعب «السماوي» بالشامخة، فيما يلعب غداً شباب الأهلي «المتصدر» في مواجهة ضيفه البطائح.

ويلعب الأحد «رباعي كأس رئيس الدولة» ممثلين في العين، الوصل، الشارقة، وعجمان، حيث يحل «الزعيم» ضيفاً على خورفكان، ويلعب «البرتقالي» في مواجهة «الإمبراطور»، فيما يستقبل «الملك» ضيفه الظفرة، على أن تختتم الجولة يوم الخميس بمباراة الوحدة أمام مضيفه دبا، والتي تعقب مواجهة «العنابي» وضيفه البرج اللبناني مساء السبت على استاد آل نهيان في إياب الدور التمهيدي لكأس الملك سلمان، بعد الفوز في المباراة الأولى 3-0 للوحدة.

وتتركز الأنظار في ضربة بداية «الجولة 22»، مساء اليوم «الجمعة»، على صراع منطقة وسط الترتيب في مباراتي «فخر أبوظبي» صاحب المركز السادس برصيد 37 نقطة، وضيفه «العميد» التاسع بـ 23 نقطة، فيما يحتضن استاد بني ياس مباراة «السماوي» العاشر بـ 22 نقطة، وضيفه «النمور» الثامن بـ 26 نقطة.

ولن تكون مهمة الجزيرة العائد إلى «سكة الانتصارات»، بفوزه المثير أمام مضيفه الوصل 2-1 في الجولة الماضية، سهلة أمام ضيفه النصر «المنتفض» بثلاثة انتصارات على التوالي للمرة الأولى في الموسم الحالي أمام فرق بني ياس 1-0، العين 1-0، واتحاد كلباء 3-0.

وتحمل المباراة المنتظرة كل مقومات الإثارة، عطفاً على تاريخ المواجهات السابقة في الدوري في معقل الجزيرة تحديداً، والتي لم تشهد أي حالة تعادل، بفوز أصحاب الأرض في 8 لقاءات، مقابل 5 مباريات لـ «العميد»، وإجمالاً التقى الفريقان في 27 مباراة يتفوق الجزيرة برصيد 14 انتصاراً، مقابل 9 انتصارات للنصر، والتعادل في 4 مباريات.

وعلى استاد بني ياس في «الشامخة»، تتجدد المواجهة بين «السماوي» وضيفه «النمور»، بعد فوز الأخير 2-1 في مباراة الدور الأول بالشارقة، وتحمل مباراة الليلة الرقم 16 في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث يتفوق بني ياس برصيد 8 انتصارات، مقابل 3 مرات لاتحاد كلباء، والتعادل في 4 لقاءات.

وينشد «السماوي» في مواجهة الليلة كسر سلسلة النتائج السلبية على ملعبه في 5 مباريات على التوالي، في الوقت الذي يبحث فيه ضيفه «النمور» استعادة ذاكرة الفوز الغائبة خلال 5 جولات منذ آخر انتصار أمام الظفرة 2-0 في «الجولة 16».

«الثاني».. توقيت «السماوي»

فشل بني ياس في تسجيل أي هدف خلال الشوط الأول في آخر 7 مباريات للفريق في الدوري، مقابل تسجيله 9 أهداف في الأشواط الثانية، ويعد نيكولاس خيمنيز الاسم الأبرز في تشكيلة «السماوي» في المواجهات أمام «النمور» بتسجيله هدفين مقابل 4 تمريرات حاسمة في المواجهات السابقة.

مبخوت.. «اكتمال البدر»

يبحث علي مبخوت «الهداف التاريخي» لـ «دورينا» عن إكمال بدر أهدافه في مواجهة «العميد»، بعد تسجيله 13 هدفاً في المواجهات السابقة، ويقود «المخضرم» مبخوت، والذي احتفل ببلوغ المئوية الثانية في الجولة الماضية أمام الوصل، هجوم «فخر أبوظبي» أمام دفاع «العميد» الصامد، من دون استقبال أهداف لثلاث مباريات على التوالي.