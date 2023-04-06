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«الفيفا» يدعم 114 منظمة «غير ربحية»

«الفيفا» يدعم 114 منظمة «غير ربحية»
6 ابريل 2023 23:03

 
القاهرة (د ب أ)


أكدت مؤسسة الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» دعمها لـ114 منظمة غير ربحية من 54 دولة بمبلغ مالي، في إطار برنامجها المجتمعي لعام 2023، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للرياضة من أجل التنمية والسلام.
وقالت «الفيفا»، عبر موقعها الرسمي: يسعى البرنامج لدعم المشاريع المحلية التي تتخذ من كرة القدم أداة للتغيير الإيجابي في المجتمعات، وسبيلاً لمعالجة أكبر التحديات العالمية التي تؤثر على الأطفال والشباب المحرومين في جميع أنحاء العالم. 

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وأضافت: كما يسعى البرنامج إلى إشراك المنظمات غير الحكومية، في جملة واسعة من المبادرات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز صحة وسلامة المشاركين في اللعبة، إضافة للمساهمة في التعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، والقضاء على الفقر، والحد من عدم المساواة، ونشر السلام والعدالة، ودعم المؤسسات النشطة في السابق من المجالات المذكورة، إضافة لتعزيز العمل والنمو الاقتصادي. وقال ماوريسيو ماكري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «الفيفا»: تتمتع كرة القدم بقوة تأثير فريدة من نوعها على مليارات من الأشخاص حول العالم، ويزداد دورها الكبير في إحداث التغيير الاجتماعي كل يوم، وهذا جوهر ما تركّز عليه مؤسسة «الفيفا»، وما يدور حوله برنامجها المجتمعي، فقد استطاع هذا البرنامج أن يصل إلى أكثر من 250 ألف مستفيد من جميع أنحاء العالم بين سنتي 2020 و2022، ونسعى للوصول إلى مزيد من الأشخاص في سنة 2023، كما أننا نتطلع إلى رؤية هذه المبادرات الهادفة وهي تُحدث تأثيراً إيجابياً في كل تلك المجتمعات.
وتابع البيان أنه تم الإعلان عن فتح باب التقدم بطلبات الحصول على دعم برنامج مجتمع مؤسسة «الفيفا» لسنة 2023 في شهر فبراير الماضي، وتم استقبال طلبات من نحو ألف منظمة من أكثر من 110 دولة.
وأوضح أنه كان يجب على تلك المنظمات غير الحكومية أن تقدم دليلاً ملموساً على أنها مؤسسات مستدامة مالياً وغير تمييزية اجتماعياً، وأنها لا تهدف للربح، كما تعين عليها إشهار التزامها الثابت بوقاية الأطفال وحمايتهم، والتعهد باتخاذ كرة القدم أداة لمعالجة القضايا الاجتماعية وإحداث تغيير إيجابي، كما شملت عملية الاختيار معايير الأهلية الصارمة وتقديم وثائق داعمة وقوية في مجالي التمويل وحماية الأطفال.

الاتحاد الدولي لكرة القدم
الفيفا
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