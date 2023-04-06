«الأبيض» في المستوى الثاني بقرعة كأس آسيا



معتز الشامي (دبي)



تراجع منتخبنا مركزين في تصنيف «الفيفا» لشهر أبريل، ليحتل الترتيب 72 عالمياً، كما تنازل «الأبيض» عن مركزه السابع آسيوياً، ليصبح الثامن، بعدما تقدم العراق بدلاً منه إلى السابع آسيوياً و67 عالمياً.

وعانى منتخبنا فترة من النتائج السلبية تحت قيادة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، وآخرها وداع «خليجي 25» بالبصرة، من الدور الأول، كما لم يقدم المنتخب مستوى متميزاً في معسكر مارس الماضي، حيث تعادل سلبياً مع طاجيكستان، قبل أن يفوز على تايلاند بـ «ثنائية».

ويتوقع أن يحل «الأبيض» في التصنيف الثاني بقرعة كأس آسيا، التي تجرى يوم 11 مايو المقبل، بعدما تراجع إلى التصنيف الثامن آسيويا، بينما تأتي المنتخبات الستة الأوائل بالقارة، على رؤوس المجموعات التي تقام بمشاركة 24 منتخباً.

ويتوقع ألا يتم التجديد لرودولفو، حيث بدأت إدارة المنتخبات باتحاد الكرة، في دراسة أكثر من سيرة ذاتية لبعض المدربين، بينما لم يتم اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن حتى الآن.