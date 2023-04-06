الجمعة 7 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الأبيض» في المستوى الثاني بقرعة كأس آسيا

«الأبيض» في المستوى الثاني بقرعة كأس آسيا
6 ابريل 2023 22:55

 
معتز الشامي (دبي)

أخبار ذات صلة
خلال 100 يوم.. الإمارات تطلق 3 جوائز لتعزيز تنافسية قطاع الأعمال
«دولي الشطرنج» يختار المعلا في «لجنة المئوية»


تراجع منتخبنا مركزين في تصنيف «الفيفا» لشهر أبريل، ليحتل الترتيب 72 عالمياً، كما تنازل «الأبيض» عن مركزه السابع آسيوياً، ليصبح الثامن، بعدما تقدم العراق بدلاً منه إلى السابع آسيوياً و67 عالمياً.
وعانى منتخبنا فترة من النتائج السلبية تحت قيادة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، وآخرها وداع «خليجي 25» بالبصرة، من الدور الأول، كما لم يقدم المنتخب مستوى متميزاً في معسكر مارس الماضي، حيث تعادل سلبياً مع طاجيكستان، قبل أن يفوز على تايلاند بـ «ثنائية».
ويتوقع أن يحل «الأبيض» في التصنيف الثاني بقرعة كأس آسيا، التي تجرى يوم 11 مايو المقبل، بعدما تراجع إلى التصنيف الثامن آسيويا، بينما تأتي المنتخبات الستة الأوائل بالقارة، على رؤوس المجموعات التي تقام بمشاركة 24 منتخباً.
ويتوقع ألا يتم التجديد لرودولفو، حيث بدأت إدارة المنتخبات باتحاد الكرة، في دراسة أكثر من سيرة ذاتية لبعض المدربين، بينما لم يتم اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن حتى الآن.

الإمارات
الاتحاد الدولي لكرة القدم
كأس آسيا
رودولفو أروابارينا
آخر الأخبار
صورة موضوعية
الاقتصادي
تراجع تكاليف الغذاء العالمية للشهر الـ12 على التوالي
اليوم 14:06
اينوك توزيع 10 آلاف وجبة إفطار على مساكن العمال خلال شهر رمضان
الاقتصادي
اينوك توزيع 10 آلاف وجبة إفطار على مساكن العمال خلال شهر رمضان
اليوم 13:52
شعار "الهلال"
الإمارات
"الهلال الأحمر" يوزع وجبات إفطار صائم على متضرري الزلزال في 4 محافظات سورية
اليوم 13:46
رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى أمير دولة الكويت
الإمارات
رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى أمير دولة الكويت
اليوم 13:21
"ناسا" تختار "سبايس اكس" لمهمتها المأهولة إلى القمر
دنيا
"سبايس اكس" تُجري أول رحلة تجريبية لصاروخها العملاق "ستارشيب"
اليوم 13:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©