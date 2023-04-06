الجمعة 7 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«هتافات لوكاكو» تُغلق ملعب «السيدة العجوز»!

«هتافات لوكاكو» تُغلق ملعب «السيدة العجوز»!
6 ابريل 2023 22:27

 
تورينو (رويترز) 

أخبار ذات صلة
«الفيفا» يعلن أندية «النجوم الزرقاء»
إعادة انتخاب تشيفيرين رئيساً لـ «اليويفا» إلى 2027

تلقى يوفنتوس أوامر بإغلاق جزء من ملعبه في مباراته المقبلة على أرضه في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أمام نابولي، بعد أن تعرض روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان لإساءات عنصرية خلال مباراة بالدور قبل النهائي لكأس إيطاليا يوم الثلاثاء الماضي.
وسيتم إغلاق المدرج الجنوبي في ملعب أليانز التابع ليوفنتوس في مباراته أمام نابولي في 23 أبريل، بعد سماع هتافات عنصرية قادمة من تلك المنطقة خلال مباراة ذهاب الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا التي انتهت بالتعادل 1-1 أمام الإنتر.
وقالت رابطة الدوري الإيطالي في بيان: أنصار يوفنتوس الذين احتلوا المدرج الجنوبي رددوا خلال الدقيقتين 35 و49 هتافات بذيئة ومهينة وصيحات عنصرية ضد لاعب إنتر روميلو لوكاكو.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» أن يوفنتوس منع اثنين من مشجعيه من دخول ملعبه بعد انتشار لقطات فيديو للواقعة. 

يوفنتوس
الدوري الإيطالي
نابولي
إنتر ميلان
لوكاكو
آخر الأخبار
صورة موضوعية
الاقتصادي
تراجع تكاليف الغذاء العالمية للشهر الـ12 على التوالي
اليوم 14:06
اينوك توزيع 10 آلاف وجبة إفطار على مساكن العمال خلال شهر رمضان
الاقتصادي
اينوك توزيع 10 آلاف وجبة إفطار على مساكن العمال خلال شهر رمضان
اليوم 13:52
شعار "الهلال"
الإمارات
"الهلال الأحمر" يوزع وجبات إفطار صائم على متضرري الزلزال في 4 محافظات سورية
اليوم 13:46
رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى أمير دولة الكويت
الإمارات
رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى أمير دولة الكويت
اليوم 13:21
"ناسا" تختار "سبايس اكس" لمهمتها المأهولة إلى القمر
دنيا
"سبايس اكس" تُجري أول رحلة تجريبية لصاروخها العملاق "ستارشيب"
اليوم 13:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©