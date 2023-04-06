«هتافات لوكاكو» تُغلق ملعب «السيدة العجوز»!



تورينو (رويترز)

تلقى يوفنتوس أوامر بإغلاق جزء من ملعبه في مباراته المقبلة على أرضه في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أمام نابولي، بعد أن تعرض روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان لإساءات عنصرية خلال مباراة بالدور قبل النهائي لكأس إيطاليا يوم الثلاثاء الماضي.

وسيتم إغلاق المدرج الجنوبي في ملعب أليانز التابع ليوفنتوس في مباراته أمام نابولي في 23 أبريل، بعد سماع هتافات عنصرية قادمة من تلك المنطقة خلال مباراة ذهاب الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا التي انتهت بالتعادل 1-1 أمام الإنتر.

وقالت رابطة الدوري الإيطالي في بيان: أنصار يوفنتوس الذين احتلوا المدرج الجنوبي رددوا خلال الدقيقتين 35 و49 هتافات بذيئة ومهينة وصيحات عنصرية ضد لاعب إنتر روميلو لوكاكو.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» أن يوفنتوس منع اثنين من مشجعيه من دخول ملعبه بعد انتشار لقطات فيديو للواقعة.