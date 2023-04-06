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الرياضي

مبابي يفتح النار على سان جيرمان!

مبابي يفتح النار على سان جيرمان!
6 ابريل 2023 21:37

 
برلين (د ب أ)


انتقد كيليان مبابي، إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعد مقطع فيديو ترويجي لتجديد التذاكر الموسمية، بعدما ظهر على نحو بارز خلال تلك الحملة الإعلانية.
وكان مبابي قد وقع على تجديد عقده مع بطل الدوري الفرنسي العام الماضي، وذلك بعد جدل حول انتقال محتمل إلى ريال مدريد الإسباني. 

ورغم ارتباطه بعقد يمتد حتى عام 2025، فإن مستقبل المهاجم الفرنسي لا يزال موضع تكهنات، وذلك في الوقت الذي تراجع فيه فريق المدرب كريستوف جالتييه. 

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وأبدى مبابي غضبه من وجوده محوراً للحملة الإعلانية لتجديد التذاكر الموسمية في باريس سان جيرمان، كما أكد أنه سيحاول من أجل حقوق الصورة الخاصة به.
وقال مبابي: شاركت للتو في مشاهدة حملة تجديد التذاكر لموسم 2023-2013، لم أعرف أبداً في أي وقت مضمون اللقاء. وأضاف: بدا الأمر وكأنه لقاء عادي خلال يوم تسويقي للنادي، لا أتفق مع ما تم نشره في الفيديو، وأن هذا هو السبب وراء القتال من أجل حقوق الصورة الفردية. 

وقال مبابي: باريس سان جيرمان ناد كبير وعائلة كبيرة، وليس سان جيرمان كيليان. 

وتأتي تصريحات مبابي في وقت صعب بالنسبة للفريق الباريسي الذي خسر ثلاث من آخر أربع مباريات في كل البطولات، كما خرج من دوري أبطال أوروبا.

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
كيليان مبابي
ريال مدريد
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