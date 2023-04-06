«رمضانية الهوكي» تدخل المراحل الحاسمة على اللقب



الشارقة (الاتحاد)



دخلت بطولة الهوكي في نسختها الثانية التي نظمها اتحاد الهوكي في ملعب الاتحاد الرئيس، بمدرسة الإبداع الأميركية في الشارقة، مراحلها الحاسمة قبل الختام المقرر له مساء السبت، حيث ظهرت ملامح الفرق المتأهلة إلى نصف النهائي الذي يقام مساء الجمعة، وأسفرت نتائج المباريات في يومها الرابع عن فوز لاكنور على إسبيتر 4 - 3، وقرية الشعب على فريق الإمارات المتحدة 10 - 0، ويوتي اس سي على جولدن إيجل 5 - 4، وشرطة الشارقة على شيما 3 - 1.

فيما أسفرت بقية النتائج عن فوز قرية الشعب على يو تي اس سي 5 - 0، واسبيتر على مرحبا 8 - 1، وشرطة الشارقة على اسبيتر 8 - 0، والشعب على جولدن إيجل 3 - 0.

وضمن شرطة الشارقة التأهل إلى نصف النهائي على صعيد المجموعة الأولى، بعد حصوله على «العلامة الكاملة» 9 نقاط، من الفوز في 3 مباريات، قبل أن يلاقي لاكنور في المباراة الأخيرة، والذي يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط، ويأمل في الفوز أو التعادل في مباراته مع شرطة الشارقة، وعينه على المباراة الثانية في المجموعة نفسها التي تجمع بين مرحبا وشيما، حيث يحتل شيما المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

وفي المجموعة الثانية التي تسمى «مجموعة العمالقة»، يلتقي المتأهلان إلى نصف النهائي لتحديد متصدر المجموعة وصاحب المركز الثاني، وهما داداباي بطل النسخة السابقة، بعد حصوله على العلامة الكاملة 9 نقاط، من الفوز في 3 مباريات، ويطارده الحصان الأسود في البطولة قرية الشعب الذي نجح في حصد «العلامة الكاملة» 9 نقاط، من الفوز في 3 مباريات، والفريقان متعادلان حتى في فارق الأهداف «18 هدفاً لكل منهما».

ومن المتوقع أن تشهد المباراة بينهما ندية ورغبة في الفوز لصدارة المجموعة، وتلافي مقابلة شرطة الشارقة المتألق، وصيف النسخة السابقة، وفي المجموعة نفسها يلتقي جولدن إيجل وفريق الإمارات المتحدة للترتيب في المجموعة.