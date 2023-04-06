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الرياضي

«البلدية» و«ليتل سكولار» في نهائي «طائرة عجمان الحكومية»

«البلدية» و«ليتل سكولار» في نهائي «طائرة عجمان الحكومية»
6 ابريل 2023 21:34

 
عجمان (الاتحاد)

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يسدل الستار مساء «الجمعة» على بطولة الكرة الطائرة الشاطئية بنهائي مثير، يجمع بين دائرة البلدية والتخطيط وحضانة ليتل سكولار، في الساعة العاشرة مساءً، بمركز عجمان الإبداعي، ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان، الحدث الرياضي الرمضاني الأكبر في الإمارة، بتوجيهات ودعم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بمشاركة واسعة من الرياضيين في 11 فعالية متنوعة،
ونجح دائرة البلدية والتخطيط في حجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، بعد تغلبه في نصف النهائي على بالا سيكسس بشوطين، في مباراة جاءت حافلة بالندية والإثارة بين الفريقين، بينما تأهل حضانة ليتل سكولار، بعدما حقق فوزاً مستحقاً على حساب أونلي فريش بشوطين.
وتدخل بطولة كرة القدم «الجمعة» مراحلها الحاسمة بمواجهتين قويتين في نصف النهائي، إذ تجمع المباراة الأولى في الساعة العاشرة مساءً الإدارة العامة للدفاع المدني وجامعة المدينة عجمان، ويقود الدفاع المدني هداف البطولة حسام جاد الله «6 أهداف»، وعبد الله علي الجمحي «3 أهداف»، بينما يعتمد جامعة المدينة عجمان على هداف الفريق طارق خالد «4 أهداف»، وعبد العزيز المهري «3 أهداف».
وتجمع المباراة الثانية في الساعة الحادية عشرة مساءً، دائرة البلدية والتخطيط «حامل اللقب» مع القيادة العامة لشرطة عجمان، ويقود البلدية الثنائي عصام علاء شامخ «4 أهداف»، وعلي خميس المخمري «3 أهداف»، فيما يعتمد شرطة عجمان على مبارك سالم وعبد الله يحيى الجابري اللذين سجلا 6 أهداف بواقع 3 أهداف لكل منهما.

عجمان
كرة الطائرة الشاطئية
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