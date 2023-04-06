الجمعة 7 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

6 ممثلين لاتحاد الكرة في لجان «الآسيوي»

6 ممثلين لاتحاد الكرة في لجان «الآسيوي»
6 ابريل 2023 21:31

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
خلال 100 يوم.. الإمارات تطلق 3 جوائز لتعزيز تنافسية قطاع الأعمال
«دولي الشطرنج» يختار المعلا في «لجنة المئوية»


اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قوائم رؤساء ونواب وأعضاء لجانه العاملة للفترة 2023-2027، حيث تم اختيار 6 ممثلين لاتحاد كرة القدم في اللجان البالغ عددها 14 لجنة مختلفة حسب النظام الأساسي للاتحاد القاري.
وتم تعيين عبدالله ناصر الجنيبي، النائب الأول لرئيس اتحاد كرة القدم، رئيس رابطة المحترفين عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي، نائباً لرئيس لجنة التسويق، وسيف ماجد المنصوري عضو مجلس الإدارة عضواً في لجنة الاتحادات الوطنية الأعضاء، وسالم علي الشامسي عضواً في لجنة الحكام، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة عضواً في لجنة المسابقات، والدكتور مصطفى السيد الهاشمي عضواً في اللجنة الطبية، وعمران الجسمي عضو لجنة الشؤون المجتمعية والتطوير في اتحاد الكرة عضواً في لجنة المسؤولية الاجتماعية.
ويأتي اختيار 6 ممثلين لاتحاد كرة القدم في لجان الاتحاد القاري، تأكيداً على الخبرات الكبيرة التي اكتسبتها الكوادر الوطنية، في مجال إدارة لعبة كرة القدم، من خلال طرح الأفكار والمقترحات والمبادرات التي من شأنها أن تسهم في تطوير اللعبة محلياً وإقليمياً وقارياً وعالمياً.
وتقدم اتحاد كرة القدم بالشكر الجزيل إلى كافة الأعضاء السابقين الذين تواجدوا في لجان الاتحاد الآسيوي، على ما بذلوه من جهد وعمل خلال فترة وجودهم في مختلف اللجان.

الإمارات
اتحاد الكرة
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
عبدالله ناصر الجنيبي
محمد بن هزام الظاهري
آخر الأخبار
صورة موضوعية
الاقتصادي
تراجع تكاليف الغذاء العالمية للشهر الـ12 على التوالي
اليوم 14:06
اينوك توزيع 10 آلاف وجبة إفطار على مساكن العمال خلال شهر رمضان
الاقتصادي
اينوك توزيع 10 آلاف وجبة إفطار على مساكن العمال خلال شهر رمضان
اليوم 13:52
شعار "الهلال"
الإمارات
"الهلال الأحمر" يوزع وجبات إفطار صائم على متضرري الزلزال في 4 محافظات سورية
اليوم 13:46
رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى أمير دولة الكويت
الإمارات
رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى أمير دولة الكويت
اليوم 13:21
"ناسا" تختار "سبايس اكس" لمهمتها المأهولة إلى القمر
دنيا
"سبايس اكس" تُجري أول رحلة تجريبية لصاروخها العملاق "ستارشيب"
اليوم 13:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©