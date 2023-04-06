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الاتحاد الإنجليزي يتهم ليفربول بعدم السيطرة!

الاتحاد الإنجليزي يتهم ليفربول بعدم السيطرة!
6 ابريل 2023 21:29

لندن (رويترز)

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اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم نادي ليفربول المنافس بالدوري الممتاز بالفشل في السيطرة على لاعبيه خلال الهزيمة 4-1 يوم السبت الماضي أمام مضيفه مانشستر سيتي.
وحاصر العديد من لاعبي ليفربول الحكم سايمون هوبر لمطالبته بإشهار بطاقة صفراء ثانية للاعب وسط سيتي رودري بسبب تدخل على كودي جاكبو.
وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: تم توجيه اتهام لفريق ليفربول بعد محاصرة لاعبيه لحكم المباراة في الدقيقة 34 من المواجهة في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر سيتي، وأخفق ليفربول على ما يبدو في السيطرة على لاعبيه الذين تصرفوا بطريقة غير مسؤولة أو غير لائقة.
وأمام ليفربول مهلة حتى 12 أبريل للرد على الاتهام.
ويحتل ليفربول المركز الثامن في الدوري وسيستضيف أرسنال المتصدر يوم الأحد المقبل.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
مانشستر سيتي
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