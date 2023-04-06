الجمعة 7 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

ستيليني يدافع عن كين بعد طرد دوكوريه!

ستيليني يدافع عن كين بعد طرد دوكوريه!
6 ابريل 2023 21:08


لندن (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
الاتحاد الإنجليزي يتهم ليفربول بعدم السيطرة!
كلوب يرفض رحيل ليفاندوفسكي إلى «الشياطين الحمر»!

دافع الإيطالي كريستيان ستيليني المدرب المؤقت لنادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم عن مهاجمه الدولي هاري كين في دوره المثير للجدل في حصول لاعب وسط إيفرتون الدولي المالي عبدولاي دوكوريه على بطاقة حمراء.
طُرد دوكوريه، بعدما وضع يده اليسرى على وجه كين في مباراة التعادل 1-1 بين الفريقين على ملعب «جوديسون بارك» في ليفربول، في حين بدا أن رد فعل قائد توتنهام المبالغ فيه أسهم في حالة الطرد في الدقيقة 58.
علّق مدافع ليفربول السابق والمحلل في قناة «سكاي سبورتس» جيمي كاراجر على ما حصل قائلاً إنه سيكون «محرجاً» لو تصرف مثل كين.
لكن قبل مواجهة برايتون ضمن منافسات المرحلة 30 من الدوري «السبت»، رد ستيليني مدرب توتنهام الموقت على منتقدي الهداف التاريخي للنادي.
قال ستيليني الذي حلّ بدلاً من مواطنه أنتونيو كونتي المقال من مهامه أمام الصحفيين «أعتقد أنه من الغريب أن يقول بعض اللاعبين السابقين أشياء أعتقد أنها خاطئة بشأن هاري».
وتابع «هم لاعبون سابقون ويفهمون الفارق بين رؤية مثل هذا الوضع بالحركة البطيئة وعيش هذه التجربة في الوقت الفعلي، الأمر مختلف تماماً».
وأردف «قال مدرب إيفرتون (شون دايتش) إنها بطاقة حمراء واضحة، لذلك لا يوجد نقاش حول هذا، لا أفهم لماذا تحدّث بعض اللاعبين عن هذه المسألة».
سجل كين هدفه الـ 22 هذا الموسم في «البريميرليج» أمام إيفرتون، إلا أن مساهمته في طرد دوكوريه طغت على إنجاز أفضل هداف في تاريخ منتخب «الأسود الثلاثة».
وأضاف ستيليني مطالباً النقاد بإبداء المزيد من الاحترام «لم أره أبداً يبالغ في شيء ما، رأيته يقف بعد اعتراض قويّ ولدينا الكثير من الأمثلة»، مشدداً على أن كين هو «من اللاعبين الرائعين من جميع النواحي، وكذلك في السلوك والاحترام الذي يحظى به. إنه يحترم اللعبة كثيراً».
وختم قائلاً «من المهم قول هذا ويجب على الجميع أن يفهم أنه لا يمكنهم تحدي هاري في هذا الجانب، أعتقد أنهم لا يتفقون مع توتنهام، بدلاً من عدم الاتفاق مع هاري، أعتقد أنهم يحترمون هاري لكن ربما لا يحترمون توتنهام بما فيه الكفاية».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
هاري كين
توتنهام
إيفرتون
آخر الأخبار
صورة موضوعية
الاقتصادي
تراجع تكاليف الغذاء العالمية للشهر الـ12 على التوالي
اليوم 14:06
اينوك توزيع 10 آلاف وجبة إفطار على مساكن العمال خلال شهر رمضان
الاقتصادي
اينوك توزيع 10 آلاف وجبة إفطار على مساكن العمال خلال شهر رمضان
اليوم 13:52
شعار "الهلال"
الإمارات
"الهلال الأحمر" يوزع وجبات إفطار صائم على متضرري الزلزال في 4 محافظات سورية
اليوم 13:46
رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى أمير دولة الكويت
الإمارات
رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى أمير دولة الكويت
اليوم 13:21
"ناسا" تختار "سبايس اكس" لمهمتها المأهولة إلى القمر
دنيا
"سبايس اكس" تُجري أول رحلة تجريبية لصاروخها العملاق "ستارشيب"
اليوم 13:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©