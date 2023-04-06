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هنريكس.. «إهانة إلكترونية»!

هنريكس.. «إهانة إلكترونية»!
6 ابريل 2023 21:06

 
لايبزج (د ب أ)


تعرض بنيامين هنريكس، مدافع لايبزج، لإهانات عنصرية واسعة النطاق عبر الإنترنت، عقب فوز فريقه 2- صفر على ضيفه بوروسيا دورتموند، في دور الثمانية لبطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، حسبما أفاد اللاعب على تطبيق «تيك توك».
وقال هنريكس في مقطع فيديو: فزنا 2 - صفر في الكأس ضد دورتموند، وسأريكم كيف تبدو الرسائل الشخصية الخاصة بي بعد مثل هذا الفوز في الكأس، استمتعوا. 

وشارك لاعب لايبزج مقتطفات من رسائل شخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم استهدافه هو وعائلته بإهانات عنصرية ومهينة، من بينها رسائل تمنت تعرضه للإصابة.
وكتب هنريكس: نحن نعيش في مجتمع يمكن لأي شخص فيه نشر الكراهية والعنصرية على الإنترنت. 

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من جانبه، أعرب نادي لايبزج، عن إدانته وعدم تسامحه مع كل أشكال العنصرية ومعاداة السامية، وأي نوع من أنواع التمييز، نحن ندافع عن التنوع والانفتاح والكرامة الإنسانية والتسامح. 

كما عبر بايرن ميونخ، متصدر ترتيب المسابقة، عن دعمه لهنريكس، حيث قال: معاً فقط يمكننا محاربة العنصرية، ومعاداة السامية والتمييز في مجتمعنا. 

وقال الاتحاد الألماني: نقف معاً ضد أي شكل من أشكال العنصرية ومعاداة السامية، ونقف معاً من أجل التنوع والتعايش باحترام.

كأس ألمانيا
لايبزج
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