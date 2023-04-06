بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد تنطلق 22 أبريل

الظفرة (وام)



تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة؛ أعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، عن تنظيم بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد للرجال والنساء، في جولتها الثالثة والختامية على شاطئ مدينة المغيرة بمنطقة الظفرة، من 22 إلى 24 أبريل الجاري، ضمن موسم صيد الكنعد في إمارة أبوظبي.

وتمثل البطولة مسابقة اجتماعية ترفيهية يشارك فيها المواطنون والمقيمون وزوار الدولة لصيد أكبر سمكة كعند من ناحية الوزن، وفق شروط ومتطلبات محددة.

وتهدف المسابقة إلى تعزيز مكانة الصيد البحري في الدولة، وتشجيع المشاركين على خوض تجربة مثيرة تحمل روح التنافس بين المهتمين من المحترفين والهواة لصيد الأسماك، وإبراز أهمية المسابقات البحرية التي تعبر عن تراث الإمارات البحري، وتسهم في الحفاظ على السلامة البحرية من الصيد الجائر، وتنظيم صيد الكنعد بحسب قوانين الدولة.

وخصصت اللجنة المنظمة للبطولة 20 جائزة لفئتي الرجال والنساء بقيمة 920 ألف درهم، وبواقع 10 جوائز لكل فئة، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول في كل فئة على مبلغ 120 ألف درهم، والمركز الثاني 80 ألفاً، والمركز الثالث 60 ألفاً، والمركز الرابع 50 ألفاً، والمركز الخامس 40 ألفاً، والسادس 30 ألفاً، و20 ألفاً لكل مركز من السابع إلى العاشر.

وحققت الجولتان الأولى والثانية من البطولة مشاركات واسعة من الصيادين وهواة صيد السمك التقليدي، حيث بلغ عدد المشاركين فيهما 779 مشاركاً، من بينهم 718 مشاركاً في فئة الرجال، و61 مشاركة في فئة النساء، موزعين على 404 مشاركين في الجولة الأولى، والتي أقيمت في جزيرة دلما، بالتزامن مع مهرجان دلما التاريخي بدورته الخامسة، و375 مشاركاً في الجولة الثانية، والتي أقيمت على شاطئ مدينة المغيرة، بالتزامن مع مهرجان الظفرة البحري بدورته 14.

وأشارت اللجنة المنظمة للبطولة إلى أنه سيسمح للمشاركين الصيد فقط بطريقة اللفاح «التشخيط» بالسنارة، ولن يسمح الصيد بطريقة الألياخ بجميع أنواعها «الهيالي، بريسم، نايلون، المسدس البحري، المنشلة، البويه»، أو أي وسائل أخرى. ويشترط للمشاركة في البطولة التقيد بشروط الأمن والسلامة حسب النظم واللوائح المتبعة في الدولة ومن خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للبطولة (kingfish.aldhafrafestival.com) واستلام ملصق المشاركة من مكتب التسجيل في مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي.

ودعت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، كافة المشاركين والراغبين بالمشاركة إلى متابعة منصات «تراثنا» التابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ستقوم بنشر كافة التفاصيل والتحديثات المتعلقة بالبطولة إلى جانب استقبال كافة الملاحظات والاستفسارات والرد عليها.