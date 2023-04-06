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الرياضي

«بيستر» و«أفتربورن» يطاردان كأس الوثبة في تكساس

«بيستر» و«أفتربورن» يطاردان كأس الوثبة في تكساس
6 ابريل 2023 18:00

 
تكساس (الاتحاد)

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يستضيف مضمار سام هيوستون بارك الرملي في ولاية تكساس بأميركا مساء الجمعة، سباق كأس الوثبة ستاليونز، البالغة جائزته 8 آلاف دولار، برعاية النسخة الخامسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة.
ويقام المهرجان تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية، على الساحتين المحلية والعالمية.
وينافس على اللقب البالغ طوله 1107 أمتار، 10 خيول في سن ثلاث سنوات فما فوق «المبتدئة»، ويتصدر الترشيحات المهرة «آر بي بيستر»، بقيادة أي رودريجوز، والمهر «آر بي أفتربورن». بقيادة فالديز جيمنيز، وكلاهما بإشراف جي توريز والمالك روزبروك فارم.
وينافس على اللقب أيضاً المهرة «دبليو ام أي وايلد روزيز» لريتا ديلون، بإشراف نفس المالكة وقيادة جي جودي، و«كونسكوينتلي» لمالكه ليسلي جيسوزيك، بإشراف تي جونسون، وقيادة ار جيورا، و«كولور مي جون» لبلاك بوتر، بإشراف تي جونسون، وقيادة جي بيفارال.
ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، وشركة فيولا، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.

الخيول
سباقات الخيول
مهرجان منصور بن زايد للخيول
الخيول العربية الأصيلة
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