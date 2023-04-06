«لقاء التحدي» بين «تماري» و«فرينش»



عصام السيد (العين)



يسدل مضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف، الستار على موسم سباقاته، في الساعة التاسعة مساء الجمعة، حيث ينطلق الحفل الختامي، والذي يتألف من 7 أشواط، وخصص للخيول العربية الأصيلة، باستثناء الشوط الثاني للخيول المهجنة، وتبلغ قيمة جوائز الحفل 520 ألف درهم برعاية نادي العين.

وخصص الشوط الثالث والرئيسي على لقب كأس العين «هيبة» لمسافة 2000 متر، البالغة جائزته 100 ألف درهم، وتعد الفرس «تماري» لياس للسباقات، بإشراف جان دو روال، وقيادة تاج أوشي، أبرز المرشحين للفوز في مشاركتها الثانية فقط بالدولة.

ويعود «آر بي فرينش دود» للدفاع عن لقب كأس العين «هيبة»، ويمثل العجبان «أونلي سموك» و«أوس» و«أوكسفورد»، وهناك «ايه إف سند» صاحب «الوصافة» في «نسخة 2021» من السباق ويعود للعام الثالث على التوالي، كما يبحث «سنان» عن الفوز.

وتتنافس الخيول المهجنة الأصيلة في الشوط الثاني لمسافة 2000 متر – هانديكاب، أبرزها «على مهلك» الفائز في أمسية مضمار العين الماضية، وهناك «أتريبيوشن»، و«ميامي جوي»، كما تأتي الخطورة من «بيرفكت بالانس» الفائز في مضمار ميدان.

وسيكون «تاج العز» المتحدي الأكبر في كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة «هانديكاب» في الشوط الخامس ولمسافة الميل، وينافس أيضاً «أسترال ديل سول» صاحب الوصافة في آخر سباقين، و«إس إس دستور»، و«ايه إف كالنور»، إلى جانب «أيه إف يبرهن».

ويستهل الحفل بسباق للخيول المبتدئة إنتاج الإمارات لمسافة 2000 متر، وتبدو «فرح الوثبة» جاهزة لاقتناص فوزها الأول بعد إحرازها «الوصافة» في العين الشهر الماضي، وهناك «ايه إف العبادي» و«زمام» ممثل إسطبلات الريف، ويتصدر «جوهر»، و«جعفر ديز أرنيتس»، و«إي إس حديد»، ترشيحات سباق المبتدئة في الشوط الرابع لمسافة 1800 متر.

وخصص الشوط السادس لمسافة 1400 متر، للخيول المبتدئة، بمشاركة «مجدي» صاحب الوصافة في مشاركته الوحيدة محلياً، كما تسعى «يونايتد سبيريت» لفوزها الأول وهناك «وسام» الذي لم يحل خارج الميزان في مشاركاته.

وتنطلق المهرات والأفراس، أبرزها «اي إس شموس» و«ايه إف عطية» و«معالي»، في الشوط السابع والأخير لموسم سباقات 2022-2023 الإماراتي.