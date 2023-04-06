«البعثات الدراسية» إلى نصف نهائي كأس منصور بن زايد



مصطفى الديب (أبوظبي)



تأهل مكتب البعثات الدراسية إلى نصف نهائي بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2023، بعد فوزه على مكتب الشؤون الخاصة بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء على ملعب فندق قصر الإمارات ماندرين أورينتال بالعاصمة أبوظبي، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثالثة.

ويعد وصيف النسخة الماضية الفريق الوحيد الذي تأهل إلى المربع الذهبي بالعلامة الكاملة بعدما فاز في مبارياته الثلاث، حيث سجل 14 هدفا واستقبل مرماه هدفين فقط، مما جعل مكتب البعثات الدراسية أحد أبرز المرشحين للفوز بلقب النسخة العاشرة.

وفي المباراة الثانية لحساب المجموعة نفسها تعادل المركز الوطني للتأهيل مع دائرة القضاء بهدف لكل منهما بعد مباراة كانت متوازنة بين الجانبين، حيث تقدم دائرة القضاء في الشوط الأول، وفي الحصة الثانية عاد المركز الوطني للتأهيل وأدرك التعادل وكان قريبا من خطف الفوز.

وبنتيجة مباراتي الأربعاء، صعد مكتب البعثات الدراسية إلى نصف النهائي بصدارته للمجموعة برصيد 9 نقاط، بينما تأهل فريق دائرة القضاء إلى المحلق بعدما حل ثانيا بـ 4 نقاط، فيما ودع البطولة كل من المركز الوطني للتأهيل بعدما جمع نقطتين فقط ومكتب الشؤون الخاصة الذي امتلك نقطة واحدة في رصيده.

يذكر أن النسخة العاشرة تشهد مشاركة 12 فريقا، تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات، وتأهل متصدر كل مجموعة إلى نصف النهائي وهم بطل النسخة الماضية مدارس الإمارات الوطنية وصاحب المركز الثالث في النسخة الماضية أيضا مكتب الأمين العام، إضافة إلى مكتب البعثات الدراسية، على أن تحدد مباريات الملحق التي تقام يوم الخميس الفريق الرابع، حيث تلعب مباريات نصف النهائي، يوم الأحد.

ويشارك في مواجهات الملحق أصحاب المركز الثاني في المجموعات وهم «الأرشيف والمكتبة الوطنية وفريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وفريق دائرة القضاء» بالإضافة إلى نادي سيتي جولف صاحب أفضل مركز ثالث في المجموعات.