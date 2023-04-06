«البرتقالي» مصدر سعادة ألكاسير!



علي معالي (الشارقة)



أصبحت مباريات الشارقة مع عجمان «مصدر سعادة» للإسباني باكو ألكاسير مهاجم «الملك»، حيث لعب أمام «البرتقالي» 3 مباريات، في دوري أدنوك للمحترفين وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، سجل خلالها 3 أهداف، إلا أن هدفه الأخير في «البطولة الأغلى» كان له «المذاق الخاص»، حيث يمر اللاعب بمرحلة ابتعاد عن المستوى والأهداف والتشكيلة الأساسية.

وتخلى ألكاسير عن هز الشباك منذ 54 يوماً، وتحديداً منذ «الجولة 16» من الدوري، إلا أنه عاد إلى «الهواية المفضلة»، من بوابة «البرتقالي»، خلال المباراة التي انتهت بفوز الشارقة 2-1 في ذهاب نصف نهائي الكأس.

وخلال المباريات الثلاثة التي لعبها أمام عجمان أثبت ألكاسير براعته التهديفية، حيث نجح في خطف هدف التقدم للشارقة في الدقيقة 72، ضمن الجولة الثالثة، وكانت المباراة في طريقها إلى التعادل 2-2، إلا أن «القناص الإسباني» كان له رأي آخر بالهدف الثالث.

والهدف الثاني في شباك عجمان جاء في «الجولة 16» في المباراة التي انتهت برباعية، وهز الشبا، في الدقيقة 62، وفي المباراة الأخيرة بالكأس، كان ألكاسير في أشد الحاجة إلى هدف وهو ما حدث في الدقيقة 60، وفتح شهية الشارقة لتسجيل الهدف الثاني بعدها بدقيقتين عن طريق عثمان كمارا، وهدف ألكاسير جعله يتفاءل بالقادم، وقال: النتيجة رائعة، ولابد من الحفاظ على القتال في الملعب.

وعايش الروماني كوزمين مدرب الشارقة أوقاتاً صعبة قبل مباراة عجمان، بل وصل به الحال إلى الارتباك في اختيار التشكيلة بسبب الإصابات التي ضربت الفريق، وكان ينوي الدفع بكل قوته الهجومية، ممثلة في دجانيني وكايو لوكاس، وفجأة غاب الثنائي بسبب الإصابة.

وظهر «الملك» بمستوى ضعيف في الشوط الأول، وهو أحد الأشواط المتواضعة والفقيرة فنياً هذا الموسم، ولم نشهد أي خطورة للشارقة على مرمى عجمان، رغم سيطرة «الملك» على مجريات اللعب، من دون خطورة على المنافس، رغم عودة البوسني بيانيتش إلى التشكيلة، إلا أنه لم يضف جديداً، أو حتى يضع لمسته الهجومية المناسبة.

وقال كوزمين: في ظل الظروف الحالية أحاول توزيع الأدوار على اللاعبين في الملعب، وقبل المباراة شعر كايو بالتعب في ظهره، وكانت هناك محاولات لإشراكه، إلا أنها باءت بالفشل، وأشكر اللاعب على رغبته ومحاولته الوجود في التشكيلة، كما تدرب دجانيني إلا أنه شعر بالتعب أيضاً، لذلك كان القرار بعدم الدفع والمغامرة بـ «الثنائي».

وأشاد كوزمين بلاعبيه على ما بذلوه أمام «البرتقالي»، مؤكداً أن هناك جولة ثانية يكون الحسم من خلالها 14 أبريل الجاري.