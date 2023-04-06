«الأبيض» يهزم اليابان ويتصدر «دولية ند الشبا للبادل»

دبي (الاتحاد)



يشارك أكثر من 3000 عداء وعداءة في منافسات سباق الجري الذي يقام في مضمار ميدان مساء الجمعة ضمن فعاليات النسخة العاشرة من دورة ند الشبا الرياضية، بزيادة كبيرة في أعداد المشاركين تقرب من 30% عن النسخة الماضية، ويتنافس المتسابقين على مسافات 4 و5 و10 كيلومترات في 12 فئة مختلفة من المواطنين والمقيمين واللاعبين واللاعبات من داخل الدولة وخارجها للكبار والصغار وكبار المواطنين.

وأعرب اللواء الدكتور محمد عبد الله المر رئيس اتحاد ألعاب القوى عن سعادته بمشاركة هذه الأعداد الكبيرة من كافة فئات المجتمع من مقيمين ووافدين بما يعزز من الثقافة الرياضية التي أصبحت منهج حياة واضحة، وقال:«الدورة ترسخ الرؤى الداعمة لثقافة ممارسة الأنشطة الرياضية، والارتقاء بقدرات اللاعبين واللاعبات، وتطوير مواهبهم ومهاراتهم، وتستقطب كافة الفئات من المقيمين في الدولة، بما يعزز من الجهود الدائمة التي تبذلها القيادة الرشيدة لجعل الرياضة أسلوب حياة للحفاظ على الصحة العامة لهم».

وأضاف: «الدورة أصبحت علامة مضيئة في تاريخ الأنشطة الرياضية بفضل رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الذي كان له الدور الحيوي والمؤثر في تعزيز القيم الداعمة لممارسة الأنشطة الرياضية خلال شهر رمضان الفضيل، ونشر الطاقة الإيجابية بين كل من هو مُحب للرياضة بشكل عام، هو أمر يُعزز من ثقافة المجتمع وتطوره في كافة المجالات»

وأشار إلى أن الإقبال الهائل من كافة شرائح المجتمع على المشاركة في منافسات ألعاب القوى يؤكد على أن أم الألعاب تمضي في الطريق الصحيح لها نحو استقطاب أكبر شريحة من المجتمع ليكونوا جزءًا من اللعبة ويمارسونها في كل الأوقات دون النظر لحسابات الفوز من عدمه لأن الجميع في النهاية سيخرج فائزاً.

وأوضح أن مشاركة ألعاب القوى في الدورة تنطلق من قناعة راسخة بقيمة وأهمية مثل هذه الدورة التي أسهمت في الارتقاء بقدرات اللاعبين واللاعبات، وتعزيز خبراتهم الميدانية، بما يتماشى مع رؤية الاتحاد في العمل على كل ما يمهد الطريق للانطلاق قدماً في الخطط الرامية لصناعة الأبطال القادرين على تمثيل الدولة على أفضل ما يكون، واكتشاف المواهب لدعم المنتخبات الوطنية بالعناصر المميزة.

وثمن رئيس اتحاد ألعاب القوى الجهود المخلصة التي قام بها مجلس دبي الرياضي، واللجنة المنظمة بإدراج منافسات خاصة بالفئة المفتوحة للسيدات، وهو ما يُساهم في جعل المرأة جزءًا مهما وأساسيا في منافسات ألعاب القوى بدورة ند الشبا، ونأمل في المستقبل أن تكون هناك مسابقات خاصة بالسرعات لزيادة أعداد المشاركين في منافسات ألعاب القوى خلال السنوات المقبلة«.

من ناحية أخرى، شهدت مباريات الجولة الثالثة من منافسات الكرة الطائرة، فوز فريق إتش إم إس على فريق الشبابي بثلاثة أشواط مقابل شوطين في لقاء امتد زمنه إلى ساعة و47 دقيقة، وفي المباراة الثانية، فاز فريق الإمبراطور على فهود زعبيل بثلاثة أشواط دون رد بواقع 25-22 و25-24 و25-22 في مباراة استغرقت ساعة و24 دقيقة.

ومع نهاية الجولة الثالثة، تصدر الإمبراطور بالعلامة الكاملة (9 نقاط) وحل فهود زعبيل ثانياً بـ6 نقاط وحجز كل منهما بطاقة الـتأهل لنصف النهائي، فيما احتل إتش إم إس المركز الثالث بنقطتين والشبابي المركز الأخير بلا نقاط.

وفي البطولة الدولية للبادل واصل منتخبنا الوطني تألقه بتغلبه على نظيره الياباني بنتيجة 2 - 1 ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى التي انفرد بصدارتها بالعلامة الكاملة، ولحساب المجموعة نفسها فاز المنتخب القطري على المنتخب السعودي 3-0.

وفي المجموعة الثانية، حقق المنتخب المصري الفوز الثاني على التوالي عندما تغلب على نظيره الإيراني بنتيجة 2 - 1 وينفرد بصدارة هذه المجموعة، وفاز منتخب»الفراعنة" وتدارك المنتحب البحريني خسارة الجولة الأولى بتغلبه في الجولة الثانية على المنتخب الكويتي 2 - 1.

على جانب آخر، تدخل بطولة كرة السلة للكراسي المتحركة المقامة حاليا بنادي دبي لأصحاب الهمم مرحلة الأدوار النهائية حيث يلتقي الجمعة فريق القيادة العامة لشرطة دبي متصدر المجموعة الأولى مع فريق هيئة الطرق والمواصلات وصيف المجموعة الثانية، فيما يلتقي فريق دبي للإسعاف متصدر المجموعة الثانية مع فريق مركز وريزيدنس البستان وصيف المجموعة الأولى، ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية التي ستقام يوم الأحد المقبل بصالة مجمع ند الشبا فيما يلتقي الخاسران على المركز الثالث وهي المباراة التي ستقام يوم غد السبت.

