أكاديمية فاطمة بنت مبارك تتبنى مبادرات نوعية لاكتشاف المواهب

أبوظبي (وام)



أكدت الدكتورة أمنيات الهاجري، نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أن تمكين المرأة في المجال الرياضي، وتبني منظومة متكاملة يسهمان في الارتقاء بقدرات المرأة التي تحظى بدعم ورعاية من القيادة الرشيدة، ومن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لترسيخ مكانتها في المجتمع.

وقالت الهاجري إن الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي والعين للسيدات، ومن خلال توجيهاتها ومتابعتها الحثيثة، ترسخ كافة الجهود المبذولة لتطوير الرياضة النسائية، حيث شهدت الفترة الماضية تصميم برامج ومبادرات كان لها الأثر الكبير في بناء قدرات المرأة، وتطوير مهاراتها وتقديم الصورة المتميزة عن «بنت الإمارات» المتفوقة في شتى المجالات الرياضية.

وأشارت إلى استمرار التدريبات المتنوعة لفرق الأكاديمية في شهر رمضان المبارك، وإقامة برامج تثقيفية عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالأكاديمية، بالإضافة إلى تحدي المشي الرمضاني لتشجيع السيدات على اتباع نمط حياة صحي خلال الشهر الفضيل.

وأضافت: «نسعى من خلال مبادراتنا بمختلف أنواعها وأوقاتها إلى تعزيز التوعية بأهمية ممارسة النشاط البدني، لتكون نمط الحياة اليومية للمجتمع بصفة عامة والمجتمع النسائي بصفة خاصة، ونشر الثقافة الرياضية لدى كل النساء من مختلف الفئات والأعمار، وجعلها عنصراً أساسياً في حياتهن اليومية في شهر رمضان وباقي شهور العام، بما يحقق استدامة الرؤى والأهداف التي تستشرف مستقبل أفضل للمرأة في دولة الإمارات، لتعزيز دورها المحوري في عملية البناء والتطور وازدهار الوطن الغالي».

وحول خطط ومبادرات الأكاديمية لاكتشاف المواهب قالت الهاجري: «لدينا برامج وخطط معتمدة من الأكاديمية ومبادرات عديدة لاكتشاف المواهب في سن مبكرة، وتكوين فرق رياضية تتيح الفرصة لإعداد جيل جديد من اللاعبات وتنمية مواهبهن، وتحليل مهاراتهن وتزويدها بالخبرات اللازمة وتهيئة بيئات حاضنة لها، لدعم المنتخبات الوطنية».

وقالت: «ننظم سنوياً معسكرات صيفية للفتيات من الأعمار الصغيرة، تتضمن برامج رياضية تدريبية، كخطوة أولى في طريق الأكاديمية نحو تشجيع الفتيات على ممارسة الرياضة، بجانب البحث عن المواهب في سن مبكرة بهدف صقلها واحتضانها، ضمن خطة متكاملة تهدف لتشكيل قاعدة قوية ومثالية من اللاعبات الناشئات المؤهلات لتمثيل الفرق في المستقبل».

وحول خطوات تعزيز التعاون مع المؤسسات العربية والخليجية المهتمة برياضة المرأة، قالت الهاجري: «الجهود المبذولة من المؤسسات العربية الحكومية والخاصة في دعم برامج رياضة المرأة، وتعزيز حضورها المتميز على الصعد المحلية والإقليمية والدولية، فاقت التوقعات، ولمس العالم العربي كله المستوى المتطور الذي حققته رياضة المرأة، والجهود الكبيرة التي تقوم بها المجالس الرياضية واللجان النسائية».

وأضافت: «أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية قامت بتنظيم بطولة خليجية لكرة الطائرة بهدف دعم المرأة في المجال الرياضي، ما يساعدها ببلوغ منصات التكريم وممارستها لأسلوب حياة صحية، بالإضافة إلى عقد الملتقيات والتجمعات لتعزيز ثقافة المرأة بشكل مستمر، وتكثيف البطولات والمسابقات في الألعاب الفردية».