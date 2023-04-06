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مباراتان في انطلاق الجولة 29 لـ «دوري الأولى»

مباراتان في انطلاق الجولة 29 لـ «دوري الأولى»
6 ابريل 2023 16:00


معتصم عبدالله (دبي)

تنطلق الجمعة الجولة 29 لـ «دوري الدرجة الأولى» بإقامة مباراتي الرمس وفرسان هسبانيا على ملعب الأول برأس الخيمة، والذيد والعروبة في الشارقة، وتتواصل الجولة السبت بمباراتي الجزيرة الحمراء ودبا الحصن، العربي وسيتي، وتختتم الأحد بمواجهات الحمرية وجلف أف سي، التعاون والفجيرة، مسافي والإمارات، مصفوت وحتا.
ويحتل الرمس المركز الـ 14 برصيد 29 نقطة، مقابل 10 لفرسان هسبانيا الأخير، فيما يدخل الذيد مباراته أمام العروبة وفي جعبته 34 نقطة في المركز العاشر، بفارق أربع نقاط عن العروبة «السابع».
وتتركز الأنظار في الجولة على مواجهات الفرق المنافسة على الصدارة، حيث يحل حتا المتصدر بـ 62 نقطة، ضيفاً على مصفوت الرابع بـ49، فيما يواجه الإمارات «الوصيف» بـ 56 نقطة مضيفه مسافي الثامن وله 37 نقطة، ويلعب دبا الحصن «الثالث» برصيد 54 نقطة أمام مضيفه الجزيرة الحمراء صاحب المركز 11 وله 33 نقطة.

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مباريات الجمعة
الرمس - فرسان هسبانيا، 22:00
الذيد - العروبة، 22:00

دوري الدرجة الأولى
الرمس
الذيد
العروبة
الجزيرة الحمراء
دبا الحصن
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